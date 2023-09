« Allez au diable ! » : Christine Anderson envoie un message clair aux élites mondialistes

La Députée Européenne Christine Anderson lutte contre le programme de « Grande Réinitialisation » de Klaus Schwab.

Connue surtout pour sa fameuse prise à partie de Justin Trudeau, l’eurodéputée Anderson s’est imposée comme l’une des rares personnalités politiques encore en place à représenter les intérêts des peuples Européens.

Le 13 septembre n’a pas fait exception, Christine Anderson n’a pas mâché ses mots dans son dernier avertissement à l’élite mondialiste.

Devant le Parlement européen, lors d’une session spécifiquement consacrée à la réponse au virus COVID-19 et à l’Organisation Mondiale de la Santé, l’eurodéputée Anderson a conclu la réunion par une déclaration percutante.

Voici ce qu’elle a dit, mot pour mot :

‘Go to Hell’ : MEP Christine Anderson Delivers Damning Message to the Global Tyrants



“If you do not unequivocally stand with the people ... you have no place in any parliament or in any government. You belong behind bars. You may even rot in hell for all I care at this point… pic.twitter.com/4sOVrr9CgC

