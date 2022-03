Allez les ministres !!!

Lorsque la politique du gouvernement fait l’objet de critiques de la part de parlementaires, les ministres répliquent. Et usent d’une grande liberté de parole et prennent de grandes libertés de vocabulaire. Dans sa tirade dirigée contre une députée, le ministre Véran a même rappelé ( 24 février 2022) à cette parlementaire que si elle était protégée aujourd’hui par son statut au sein de son assemblée, elle devait s’attendre à des sanctions pénales si elle disait la même chose quand elle ne sera plus députée.

Ce rappel juridique du ministre de la santé, ajouté à la nature des autres propos qu’il a osé réserver à la parlementaire ( et ses collègues à d’autres) montre que les dispositions de la constitution et celles des règlements des assemblées parlementaires connaissent des pesanteurs. Et méritent un toilettage (*) .

On sait que les rédacteurs des textes des institutions de 1958 ont pris des précautions pour que des majorités se dégagent pour que les lois soient votées, et pour que des minorités n’arrivent pas à obtenir le départ du gouvernement (1) . Mais depuis on a fait des progrès : Il y a une majorité qui marche au pas cadencé. Et on a changé de doctrine : la politique se fait à la corbeille ; le chef de l’Etat est le chef des armées qui … sont sous commandement des Américains.

Il est donc devenu incompréhensible, inconvenant, indécent que dans le nouveau cadre, on puisse encore penser et dire n’importe quoi. Et que l’on jouisse encore le cas échéant du respect de sa personne quand on exprime sa pensée si cette dernière n’est pas conforme . Et c’est même devenu anti démocratique d’exprimer des vues contraires à celle du chef de l’Etat, puisque le président et sa majorité parlementaire bénéficient de la légitimité que l’on attache traditionnellement à l’élection (manipulée, truquée ou non) . Dirigeants qui peuvent faire de ce fait ce qui leur passe par la tête. Sauf quand ce sont d’autres (mais le président et les siens aiment bien) qui leur disent de faire ceci ou de ne pas faire cela : - les institutions « européennes » telles qu’elles ont été fabriquées, et - les Américains qui ont conçu les rapports entre ladite « Europe » et eux. Américains qui, à travers l’OTAN désignent au chef de l’Etat français celui est le bon ou qui est le mauvais, celui qu’il faut aimer ou celui dont il faut dire du mal et qu’il faut sanctionner, attaquer ou éliminer. Président français qui se plait à exécuter … tandis que les Français écoutent en attendant de subir éventuellement, mais plus tard, les effets boomerang possiblement attachés aux décisions ainsi prises.

C’est la raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de moderniser le fonctionnement de nos institutions parlementaires.

Les critiques étant insupportables et surtout inutiles, on pourrait les prohiber ou, à tout le moins, les limiter directement ou indirectement.

Certes, on pourrait exiger des parlementaires qu’ils jurent fidélité au président de la République. Mais ça ferait mauvais genre.

Et ce serait inutile, puisque c’est ce qui se passe dans les faits : Les parlementaires de la majorité (il suffit d’une majorité) sont devenus des représentants, non des électeurs ou de la Nation, mais du président de la République. Ils approuvent mécaniquement les textes transmis par le Premier Ministre. Et chantent les louanges du chef de l’Etat lorsque, sur les plateaux de télévision, ils font voir qu’ils existent. En rappelant ce que le président dit lui-même : a) il connaît les problèmes qui existaient avant qu’il ne soit devenu président de la République et qui sont dus à d’autres que lui b) lui et les siens ont déjà fait beaucoup depuis 5 ans ; c) lui et les siens vont continuer à bien faire dans le bon sens.

On pourrait néanmoins faire jurer aux parlementaires qu’ils ne remettront jamais en cause l’appartenance de la France aux mécanismes économico-financiers du système de Maastricht, et qu’ils continueront à lier la France à l’OTAN. Le texte de ce serment devrait être étudié. Car il n’aurait pas une connotation aussi personnelle … tout en revenant au même sur le fond. Surtout que les professionnels de la politique, soit qu’ils soient encore encartés dans le parti jadis gaulliste ou dans le parti jadis socialiste, soit qu’ils se soient déjà embarqués sous le pavillon mondialiste de l’actuel président de la République, pensent « pareil ». Ou s’accordent … à ne rien penser.

Les séances des assemblées pourraient être ouvertes par la lecture par les présidents de séance, utilisant des prompteurs branchés sur le service de communication de l’Elysée, de textes sur les mérites du président de la République, la haute qualité de sa pensée, et les vertus de ses décisions présentes et futures.

Et puis, les parlementaire pourraient écouter debout les interventions du gouvernement (comme ils le font pour entendre les « messages » du président), puisque les ministres portent la parole du président de la République. Surtout les messages comportant une prescription médicale. Comme prendre du « Doliprane » en attendant d’aller très mal, ou annoncer aux médecins qu’ils ne prescriront plus désormais tel ou tel médicament qui permettraient, mais selon les « controversés », d’aller mieux ou de guérir.

Le Premier Ministre pourrait déterminer la nature et le champ des interventions des parlementaires. Un peu comme on le fait avec les lois mémorielles. A ceci près que le contenu de ce qui serait possible de penser ou autorisé à dire serait arrêté par le Premier Ministre. Sans que ce dernier ait à le faire voter par sa majorité.

Resterait à régler le sort des parlementaires ayant obstinément un comportement déviant.

- Déjà, on devrait leur enlever la possibilité d’assigner les ministres qui les auraient injuriés, ou qui les auraient traités comme des « malpropres » (2). Certes, il leur faudrait quand même tomber sur des juges (mal) « politisés ». C’est à dire qui ne craindraient ni des retours de bâton, ni d’être voués aux gémonies par leurs collègues. Le risque est certes faible. Mais il existe (O. Véran va y être sérieusement confronté) (3). D’où, il faudrait que les ministres jouissent d’une immunité pénale et pécuniaire totales.

- Et puis, on se demande pourquoi, lorsqu’une députée « blasphème » à la tribune, il faudrait attendre qu’elle ne soit plus parlementaire pour la mettre en prison. Le ministre ou le secrétaire d’Etat de veille, devraient pouvoir annoncer qu’ils lèvent sur le champ, - au nom du président de la République lequel veille constitutionnellement au bon fonctionnement des institutions- , l’immunité parlementaire. Et ils pourraient ordonner aux gardes qu’ils conduisent la mise en cause devant un juge qui la condamnerait en comparution immédiate (à moins que le juge ne statue encore plus vite dans le cadre du télé travail) .

Nous espérons que ces quelques éléments contribueront à enrichir la réflexion, cependant déjà très dense de manière générale chez nos élites (à qui le pantouflage a pu développer qui plus est la connaissance qu’elles ont du système et de l’usage qu’on peut en faire), sur le fonctionnement de nos institutions.

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.

constitutionnaliste

(*) à partir de maintenant le lecteur peut choisir son mode de lecture ( premier degré ? deuxième degré ?)

(1) v. notre « textes et documents constitutionnels depuis 1958. Analyses et commentaires. Ed. Dalloz – Armand Collin.

(2) A ce sujet, et par association d’idées, on pourrait éduquer les enfants aux bonnes manières et aux saines conceptions. En organisant des séances d’humiliation des parlementaires déviants dans les cours des écoles. Par exemple en faisant lancer par les enfants ( dûment masqués et vaccinés) sur lesdits parlementaires, des substances mal odorantes enveloppées dans pochettes portant diverses mentions comme : souverainiste, irresponsable, complotiste, extrémiste, raciste, anti américain primaire … Ce qui, en plus, et grâce à la méthode globale, ferait incidemment progresser les enfants en lecture.

(3) Il est techniquement envisageable que les propos du ministre Véran soient traités comme des actes « détachables ». Il y a de la jurisprudence en la matière. Qui, si elle lui était appliquée, le conduirait, à répondre de son attitude ( du point de vue pénal et du point de vue pécuniaire et bien sûr s’il y avait lieu), devant les juridictions ordinaires ( et non devant l’ organisme politico-juridictionnel « Cour de Justice de la République »).