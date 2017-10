ALLO LE 115 !

Le 115 ne chôme pas, ni dans notre département, ni en Ile de France.

Parfois il faut attendre longtemps avant qu’un opérateur-travailleur social soit au bout du fil.

Il y a tant de demandes….

Des personnes lasses d’appeler, abandonnent et c’est bien dommage.

Le week-end dernier, des centaines de personnes qui ont pu avoir un professionnel au bout de la ligne, n’ont pas eu de place dans notre région dont quelques dizaines en Seine et Marne.

Le nombre de places disponible est limité.

Le SIAO, le Système intégré d’accueil et d’orientation ou services intégrés de l’accueil et de l’orientation est une plateforme créée en avril 2010 pour réguler les demandes d’hébergement d’urgence ou de logement adapté.

Il sert de « medium entre l’offre et la demande », à disposition des travailleurs sociaux sur le terrain. Il coordonne les places dans les centres d’hébergement d’urgence, les maraudes, le 115 ou encore l’accueil de jour.

Avec le début de la période hivernale qui commence début novembre, le nombre de places augmente, ce qui rassure nombre de personnes et de familles dans l’attente.

Les professionnels font le maximun mais comme les usagers, ils s’interrogent :

Pourquoi faut-il attendre novembre pour permettre que tout le monde ou presque( ?) trouve un toit ?

Le 115 propose des chambres d’hôtel ou des appartements aménagés, ce qui est relativement nouveau et plus intéressant que le séjour à l’hôtel.

Imaginez une famille installée dans un hôtel dans une zone industrielle, sans moyen de transport en commun à proximité, obligée de manger froid ou de négocier un moment pour utiliser un four à micro-onde déjà fortement utilisé !

C’est la galère !

L’hôtel le Carré à Lieusaint possède aucun lieu où les enfants puissent jouer et il n’est pas le seul dans ce cas- là.

Vivement que les hôtels soient abandonnés, notamment ceux qui sont dans un « no-man’sland » et que les familles puissent disposer d’appartements aménagés….

De plus en plus d’appartements sont mis à disposition de familles ; cela coûte moins cher à la collectivité et ces familles, seules ou dans le cadre d’un partage d’espaces peuvent faire à manger et avoir une sociale.

Il y a encore beaucoup à faire pour mettre fin au double scandale que sont le parcage des familles et la pénurie d’hébergements durant l’année.