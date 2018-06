Allo le Ministère de la Vérité, l’AFP continue de publier une fausse information !

Constatant que l’AFP continuait de publier une fausse information au sujet d'une prétendue « ingérence russe » dans les élections US de 2016 et constatant également que le site de l'AFP dispose d’un formulaire de contact accessible à tous, je leur ai envoyé ce matin le message ci-dessous afin qu'un correctif soit apporté.

Bonjour,

comment se fait-il qu'en date du 29 juin 2018, l'AFP continue à colporter volontairement une fausse information concernant le rapport de soi-disant toutes les agences de renseignement sur "l'ingérence russe" aux USA alors que même le New York Times a publié un correctif le 29 juin 2017 - IL Y A UN AN ! - pour indiquer qu'il n'y a que 4 agences qui ont participé au rapport et que le rapport n'a PAS ETE APPROUVE UNANIMEMENT par les 17 agences de renseignements ?

Extrait de votre article du 29 juin intitulé : "Position des Etats-Unis sur la Crimée : Trump laisse planer le doute".

"La Russie continue de dire qu'ils ne se sont pas mêlés de notre élection", a-t-il tweeté la semaine dernière, semblant douter des conclusions des agences de renseignement américaines qui avaient unanimement conclu fin 2016 à une ingérence de Moscou dans l'élection, avant d'estimer que Vladimir Poutine en était responsable.

Cette volonté manifeste de l'AFP de diffuser une fausse information reconnue comme telle depuis un an , entre autres par le NYT, est inadmissible.

Aussi, je vous demande de publier un rectificatif concernant votre dernier article ainsi que les précédents mentionnant cette fausse information que nombre de médias ont reprise et diffusée.

Cordialement.

Eric GYSSLER

Correction : 29 juin 2017

Un article de la Maison Blanche sur les détournements et les dénégations du président Trump à propos de la Russie a renvoyé à la source d'une évaluation des renseignements selon laquelle la Russie a orchestré des attaques de piratage lors de l'élection présidentielle de l'an dernier. L'évaluation a été faite par quatre agences de renseignement - le Bureau du directeur du renseignement national, la Central Intelligence Agency, le Federal Bureau of Investigation et la National Security Agency. L'évaluation n'a pas été approuvée par l'ensemble des 17 organisations de la communauté du renseignement américain.

https://mobile.nytimes.com/2017/06/25/us/politics/trumps-deflections-and-denials-on-russia-frustrate-even-his-allies.html

https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/donald-trump/position-des-etats-unis-sur-la-crimee-trump-laisse-planer-le-doute-5855593

-------------------------------------

Et pour plus d’informations sur ce sujet :

https://consortiumnews.com/2017/05/23/new-cracks-in-russia-gate-assessment/

https://www.les-crises.fr/la-censure-americaine-moralisatrice-du-russie-gate-par-robert-parry/