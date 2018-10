Alors, elle est pas belle la vie  ?

Un ado débile braque une arme sur professeur des écoles. L’éducation nationale ne s’est jamais aussi bien portée, pas vrai ?

Des chanteurs de variétés, exilés fiscaux admirés, adulés et traités comme des héros nationaux. Comme quoi le fric confine à la sainteté.

Un président de la République posant en photo avec des rappeurs débiles et provocateurs. Il faut bien faire d’jeun et branché pour l’électorat.

Un musèlement de l’opposition par l’agression et le mensonge. Vive la démocratie en Macronie.

Des intellectuels et des philosophes ridiculisés et traînés dans la boue. Bien fait, ils ont qu’à regarder la télé-réalité !

Des médias vendus, corrompus, caricaturaux et menteurs à l’extrême. Pas grave, la vérité tout le monde s’en vous, on veut du pain et des jeux !

Un gouvernement qui s’emploie à tuer à petit feu le système social. Parce que ça coûte trop cher et que pendant ce temps là, cet argent ne remplit pas les bourses de ceux qui savent ce qui est le mieux pour nous, la plèbe.

Partout des caméras pour fliquer, des radars pour taxer, des sociétés privées pour dénoncer. Ben faut bien vivre en sécurité non ?

Des territoires perdus pour la république où prospèrent en toute tranquillité les trafics en tout genre. Certains sont très efficaces dans le commerce de proximité, nous n’allons tout de même pas brider leur créativité.

Des communautarismes religieux s’imposant au-dessus des lois de la république. Ne dites pas qu’ils s’islamisent, cela est interdit !

Des lobbys industriels régnant sur les assemblées. Non, c’est de la démagogie, les députés sont intègres et leurs personnalités sont sacrées. (Bon là, j’ironise peut-être un peu...)

Des intégristes religieux se prenant pour l’élite de la race humaine et soi disant peuple élu par Dieu soumettent et donnent leurs ordres aux représentants du peuple. Shabbat Shalom mes frères !

Des milliers d’emplois détruits, délocalisés et des êtres humains jetés au chômage qu’on fait culpabiliser et crever à petit feu. Quelle bande de fainéants quand même, toujours à se plaindre, z'ont qu’a créé leurs entreprises !

Des milliers de migrants qu’on exploite sous le fallacieux et mensonger argument d’humanité. L’émigration est une chance pour la France. (Alors celle-là, elle m’a toujours fait rire...)

Des restos du cœur, un secours populaire et des associations humanitaires qui explosent, n’arrivant plus à faire face à une misère grandissante. Ca les occupe plutôt que de rien foutre, eux au moins ils ont une activité en constante progression chose rare à notre époque.

Un pouvoir totalitaire, dissimulé derrière un sourire de circonstance, détruit la qualité vie des citoyens de ce pays par une casse sociale incroyable et un appauvrissement qui explose. Ce n’est pas vrai qu’y z'ont dit à la télé, le gouvernement va sauver le citoyen ingrat qui ne comprend rien à rien !

Une société qui marche sur la tête et, qui le pistolet sur la tempe joue à la roulette russe. Défaitiste et conspirationniste, t’as pas honte ?

Nous assistons à la destruction d’un monde certes imparfait, mais qui fut bâti après guerre dans les larmes et le sang afin d’être le plus humain possible, pour laisser un désert de désolation ou règne individualisme, corruption, guerre et mensonge. Un monde de pourriture ou une toute petite minorité nage dans l’indécente opulence et s’empiffre de misère humaine... Voilà le constat de notre pays à ce jour et bien que tous ces faits soient réels, observables, il y en a toujours qui minimiseront, nieront, tourneront en ridicule les situations oubliant, qu’ils seront bientôt, eux et leurs familles, les victimes de ce monde en folie construit par des apprentis sorciers...

Alors, elle est pas belle la vie ?