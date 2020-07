Alors que le touriste américain est encore « Covid non grata » en France, la cavalerie US débarque en France dès le 7 Juillet 2020

Les faits

Le blog Opex360, que je consulte très régulièrement et qui un des sites d'actualité militaire des armées du monde le plus consulté sur Internet, titre le 03/07/2020

Otan : Les forces américaines vont débarquer en France dans le cadre de l’opération « Mousquetaire »

Et l'on y apprend que :

« ... entre le 7 juillet et le 6 août, 350 militaires, 500 véhicules, 60 hélicoptères et 250 conteneurs appartenant à la 101st Combat Aviation Brigade de l’US Army vont arriver en provenance de Fort Campbell [Kentucky] par avion et bateau à Bordeaux et à La Rochelle. Puis ils traverseront la France par voies aérienne, routière et ferroviaire pour se rendre en Allemagne. Au total, la 101st Combat Aviation Brigade va envoyer en Europe 2.000 militaires, 79 hélicoptères [50 UH-60 et HH-60 Black Hawk, 4 CH-47 Chinook, 25 AH-64 Apache] et 1.800 véhicules et autres équipements. Outre La Rochelle et Bordeaux, l’autre voie d’entrée sera le port grec d’Alexandropouli. »

Le but étant de :

"...accentuer la dissuasion à l’égard de la Russie, renforcer l’Otan, rassurer les alliés, améliorer la flexibilité stratégique des États-Unis et du commandement opérationnel de l’armée américaine en Europe, tout en prenant soin de nos soldats et de leurs familles », a expliqué le Pentagone, via un communiqué."

Concernant le Covid-19 n'ayons aucune crainte puisque :

"Évidemment, eu égard à la situation sanitaire aux États-Unis, où l’épidémie de Covid-19 continue de progresser, des mesures strictes, élaborées par le ministère des Solidarités et de Santé et Santé publique France, vont être imposées aux militaires américains. Ces mesures « prévoient une quatorzaine et le test de chaque personnel en amont de l’arrivée sur le territoire national puis, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale en France. Obligatoires, ces mesures sanitaires seront respectées par les Américains qui ont également été notifiés de la possibilité de leur évolution en fonction de la situation sanitaire », précise l’EMA."

Mes prédictions

Comme la 101ième est à destination de l'Allemagne, tracez un trait de La Rochelle vers Ramstein et de Bordeaux vers Ramstein aussi. Mettez un cercle autour de Cognac et de Rochefort (les deux bases aériennes françaises impactées dans cette opération). Surveillez les informations et je mets ma main à couper que dans quelques semaines nous aurons de nouveaux « clusters » le long de ces lignes ou dans ces cercles !

Pourquoi ?

Alors que

les américains ne sont toujours pas autorisés à venir en France (le site US fr.ambassy.gouv le dit lui-même : "Restrictions entering France from outside the European Union (including the United States) remain in place", ainsi que le site de l'ambassade de France aux USA : "For travelers arriving from outside the European area [...] is the border closure and therefore the ban on entry.")

le Kentucky où est basé pour lors la 101ième connaît un recrudescence de cas de Covid-19 (ils sont encore bien confinés !)

et qu'on ne connaît absolument rien sur les porteurs sains ou guéris et leur aptitude à transmettre le virus, on ouvre la porte à 350 soldats qui on été mis en quatorzaine par leur propre pays (même pas par nous)

De nouveau on retrouve la combinaison promiscuité, arrivée d'un groupe d'humains compact, homogène et venant d'un même lieu, mesures sanitaires sur lesquelles nous n'avons pas la main etc...

C'est la même combinaison gagnante (sic) qui a produit la fameuse "deuxième vague" en Allemagne (réduite entre temps à quelques « clusters » de travailleurs des pays de l'Est exploités dans des abattoirs allemands).

Je ne vais pas verser dans la polémique chinoise qui prétend que ce sont les soldats US qui ont apporté avec eux le Coronavirus à Wuhan (et dans une moindre mesure en Italie pays abritant une énorme concentration de militaires US). A ce titre il faudrait inclure aussi l'épisode des manœuvres de l'OTAN « Defender Europe 2020 », annulée certes mais pas avant l'arrivée sur le sol allemand d'un certain nombre des 20.000 soldats US prévus, en pleine pandémie durant le mois de Mars 2020.

Je me hasarde résolument vers le chemin des prédictions car je suis joueur et j'ai horreur d'avoir raison a posteriori tout seul dans mon coin et préfère risquer de me tromper lourdement en public tant je pense avoir raison sur ce sujet.

Le chrono est lancé !