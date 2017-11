Alpha Classics : Trois disques à emporter

Pour Alpha Classics, la dynamique des sorties discographiques est au beau fixe, avec un catalogue élargi et une offre qui s’ouvre à presque toutes les musiques. Retour bref sur trois projets baroques sortis ces deux derniers mois et qui tutoient l’excellence.



Une voix, un luth, pari risqué a priori. Mais le récital de Roberta Mameli était fort attendu après les échos positifs du concert donné cet été au Festival Muse Salentine. Déjà dans de précédents projets avec la Venexiana notamment, Roberta Mameli sublimait les partitions de Cavalli et Monteverdi, laissant déjà une empreinte forte, témoignage d’une vraie personnalité. 2017 la retrouvait aussi en remplaçante convaincante de la soprano argentine Mariana Flores pour congé de maternité dans Il diluvio universale de Michelangelo Falvetti.

Accompagnée au luth par l’excellent Luca Pianca, la soprano revisite des pages du début du Seicento, allant de Giulio Caccini à Claudio Monteverdi en passant par Sigismondo d’India. Et force est de constater que l’exercice est réussi bien au-delà des attentes. Le soprano de Roberta Mameli a mûri incontestablement et ce grain de voix si personnel, si reconnaissable — à rebours des voix féminines lisses et conventionnelles qui semblent être la norme aujourd’hui —, fait sens à chaque plage du disque. Et au-delà de la voix, quelle appropriation du texte ! Quel art du récit ! Chaque mot, chaque affect est incarné (écoutez le Lamento di Didone de D’India) et rêverait un tel traitement à chaque fois qu’il est possible de chanter ce répertoire. Heureusement, Roberta Mameli le fait ici avec une maestria envoutante.

1 CD Alpha Classics/Outhere Music (Alpha 291)



C’est une autre soprano, Chantal Santon-Jeffery, qui est mise à l’honneur et qui met à l’honneur Alessandro Stradella sous le prisme dramatique avec des extraits d’oratorios et d’opéras. La soprano bénéficie d’un magnifique écrin instrumental pour les trois oratorios et deux opéras choisis grâce au Galilei Consort de Benjamin Chénier qui s’était déjà distingué l’année passée avec un très beau disque Rovetta (Alpha Classics aussi).

Depuis quelques années, la musique de Stradella bénéficie d’un traitement discographique qui ne ressasse pas seulement sa biographie aventureuse mais met en avant ses indéniables qualités de compositeur. Le travail d’Andrea de Carlo (Mare Nostrum) est à ce propos le dernier grand projet en date (Arcana). Le choix du Galilei Consort est donc salutaire à bien des égards. D’autant que le disque est un véritable plaidoyer pour connaitre cette musique à l’inventivité renouvelée compte tenu de la variété des scènes extraites. Le chant sensible de la soprano — auquel on ajouterait sans rechigner une diction parfois plus claire — n’est pas en reste ; ainsi en est-il du désarmant récit et air Del Che più tardi…Queste lagrime e sospiri tiré du San Giovanni Battista. Chantal Santon-Jeffery nous fait aussi redécouvrir toute la puissance de l’air de La Susanna Da chi spero aita, o cieli, interprété un cran au-dessus encore de la paire Emanuela Galli/Ensemble Aurora (Glossa). Voilà donc un disque indispensable à ajouter dans la discographie Stradella.

1 CD Alpha Classics/Outhere Music (Alpha 297)



Enfin, le dernier disque nous emmène au siècle suivant dans la Rome des cardinaux Benedetto Pamphili et Pietro Ottoboni. Si l’on connait de mieux en mieux la musique pour violon de cette époque, il n’en est pas de même pour le violoncelle. Marco Ceccato et son Accademia Ottoboni ont pour l’occasion sélectionné des compositeurs peu ou pas connus (Boni, Amadei, Haym, Perroni, Costanzi, etc.).

Et c’est une surprise plutôt d’agréable que nous révèle l’écoute de ce disque très attachant. On reconnaitra ci-et-là l’influence délicieuse de Corelli (notamment les sonates de Perroni) mais, surtout, on ne s’ennuie pas d’un bout à l’autre, ce qui n’est pas toujours gagné avec un disque de sonates italiennes. Le son de Marco Ceccato est chaleureux, le coup d’archet est impeccable, prouvant qu’il est actuellement un excellent violoncelliste baroque, doté d’une technique et d’une sensibilité au service d’un groupe à l’entente parfaite. Une découverte totale et bienvenue !

1CD Alpha Classics/Outhere Music (Alpha 368)