AltoSpam, l’anti-spam le plus performant

AltoSpam propose un logiciel de sécurisation de la messagerie électronique des petites et grandes structures. Grâce à lui, Spams, faux positifs (fausses alarmes) et autres nuisances qui concernent les boîtes de réception de courriers électroniques seront bientôt classés aux rangs des souvenirs.

Altospam est un logiciel avant-gardiste en mode SaaS (software as a service), c'est-à-dire qu'il est installé dans le cloud, directement sur Internet, plutôt que sur un serveur ou l'ordinateur de l'utilisateur. Il présente une combinaison judicieuse des techniques les plus récentes en matière de détection et évite de lourds et coûteux investissements. Créé et hébergé en France, il a pour vocation d'assurer une sécurité globale de la messagerie : il permet de bloquer 99,7 % des spams, limiter les faux positifs à un taux proche de 0 %, stopper les virus et filtrer les publicités.

Altospam combine 16 technologies anti-spam, 6 anti-virus, ainsi que d'autres services de sécurité comme l'anti-relayage, l'anti-scam, l'anti-ransomware, l'anti-fovi, l'anti-relais, l'anti-phishing, l'anti-pub et le blindage contre les attaques par déni de service. Il garantit également une protection contre tous types de malware connus et inconnus. Son fonctionnement est fondé sur l'analyse heuristique, des bases collaboratives, des filtres bayesiens, les examens des images et des pdf, le test de turing et plusieurs autres techniques permettant un filtrage efficace des messages.

Externalisé, Altospam est compatible avec tous les systèmes de messagerie et ne nécessite aucune modification d'architecture, aucun paramétrage et aucun téléchargement ou installation de logiciel sur les postes utilisateurs. Sa mise en service est très rapide et s'accompagne d'un support disponible 24 heures sur 24, en français. Le filtrage s'effectue en toute transparence, sans intervention de l'utilisateur. Les commandes sont accessibles par le biais d'une console d'administration qui met par exemple à disposition toutes les statistiques liées à ses interventions.

Faire confiance à Altospam, c'est l'assurance d'être protégé de façon efficace contre tous les tracas qui découlent de l'utilisation d'une boîte mail. Il permet de gagner un temps précieux et propose le meilleur rapport qualité-prix du marché