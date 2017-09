America’$ Cauchemar

Le pasteur Robert Jeffress, grand dingo, comme seul l'Amérique peut en fabriquer ; c'est l'illuminé qui a la main posée sur l'épaule du président tout orange, et qui mène la prière... Les visions spirituelle du saint homme ? Pour lui le mariage gay est une contrefaçon, d'ailleurs toujours lui, l'homosexualité est bestiale, et tous iront brûler en enfer - quant aux autres religions ? l'islam selon lui fait la promotion de la pédophilie, les catholiques sont des "sataniques", les juifs ne seront jamais "sauvés" car ils ne croient pas en Jésus, et les mormons : "Le mormonisme est faux, c'est une hérésie de la fosse de l'enfer".

Grand supporter de Trump, à tel point qu'il a admis juste avant les élections : " qu'il voterait pour Donald Trump sur Jésus - qu'il a accusé d'être faible contre le terrorisme." Il disait d'Obama : "Le président Obama n'est pas l'antéchrist. Mais ce que je dis, c'est ceci : le cours qu'il choisit de diriger notre nation ouvre la voie au futur règne de l'Antéchrist.", ou encore plus actuel : "Dieu a donné au président Trump l'autorité de prendre le dictateur de Corée du Nord".

Y a pas si longtemps un tel hurluberlu était désigné comme l'idiot du village, aujourd'hui, il est comme chez lui dans le bureau ovale de la Maison Blanche... 12.000 fidèles ? zont quoi dans la tête ? des pastilles Valda ? Voilà le genre de dingo, riche à milliards ; une église à 135 millions de dols à Dallas, avec 12.000 membres, il prêche la bonne parole (Pathway to Victory) vu sur pas moins de 1200 stations TV dans 28 pays, et écouté sur 764 stations de radio.

Et l'autre là, le grand orange avec un cercueil noir ? S'est découvert religieux l'Donald, car, pas mal de ses électeurs sont prêchi prêcha alléluia ! Donc, et que je ferme les yeux et bouge des lèvres... Peut être marmonne-t-il quelques trucs subliminaux pour ses potes nazis de Virginie, va savoir ce qui se passe dans cette tête bien vide ? J'suis certain qu'il n'en a rien à carrer l'Trumpinenbourg d'la religion, mais, bon, en politique tout est bon comme dans l'pig.

Le reste de la clique sur la photo ? J'sais pas trop, sûrement des utilités fayochardes, des croyants aimant dieu, la peine de mort et la bombe atomique ; car, en Amérique, les extrêmes font bon ménage dans ce qui reste de cerveau disponible à ses Citizen... Pourtant en regardant la vidéo, ça fout la pétoche de se dire que cette engeance, menée par un abruti les mains et les poches pleines peut déclencher le feu nucléaire, comme ca, hop ! plus d'espèce humaine, juste quelques cafards survivants.

Le Bébert Jeffress (et il m'effraie vraiment) remercie dieu d'avoir envoyé l'Donald comme président sur la vidéo... Je savais pas que dieu était aussi con, qu'il aimait autant les joueurs de golf 18 trous, les mecs à grandes blondes siliconées (siliconasses) à 3 trous venues de l'est, les mecs à grosses montres, gros jets, gros yachts ; dieu serait il bling-bling ou quoi-je ? Ils prient tous ces ostrogoths pour conjurer l'ouragan Harvey... Il y un a 1 siècle, c'est les indiens, les natives américains ceux qu'on été ratiboisés ; eux, ils priaient pour éloigner le mauvais temps ou l'appeler, par des danse rituelles, donc, au lieu d'avoir leur gros cul assis à invoquer le tout-puissant, ils devraient les zombies trumpiens se lancer dans une danse frénétique et non endiablée, afin que l'ouragan se détourne sur ces impies de Russes orthodoxes, ces Chinois confisusiens où ces Vénézuéliens cathos jusqu'aux bouts des champs de pétrole et surtout sur les Coréens du Nord qu'on même pas une religion officielle et seulement un p'tit gros avec une coupe de cheveux à faire rire les galopins et autres charmeurs de serpentins. En plus l'pasteur (pas celui de l'institut), évoque le seigneur pour qu'il donne à ceux qui n'ont plus rien... ahah ! ça marche à tous les coups l'opération du st esprit, et ça coûte pas cher ; l'Macron d'ché nous qu'a rien branler avant/durant l'ouragan Irma, qu'a laissé se dépatouiller les habitants de st Martin et st Barth, devrait prendre de la graine de son héro à qui il serre des pognes viriles mais il s'étale, l'Emmanuel comme une flaque de vomi devant le leader de l'empire" ; l'Macron à l'Elysée en train de prier avec sa dulcinée et la bande de cloportes... Ah que je veux voir ça avant mon enterrement !

Dire que c'est "ça" qui mène le monde... A sa perte ; amen... (moi les cacahuètes et l'apéro germaine !) avant le grand badaboum final.

Georges Zeter/septembre 2017

Tite vidéo évocatrice d'une certaine connerie... qui marche (en marche ?)