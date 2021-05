Amis vaccinés, le dîner de cons vous attend !

QUEL QUE SOIT L’ANGLE ADOPTÉ, L’ANALYSE SCIENTIFIQUE DU SARS-CoV2, NOUS CONDUIT AU CONSTAT MATHÉMATIQUE QU’IL NE S’AGIT PAS D’UN VIRUS NATUREL.

Les possibilités que la Covid-19 soit une « maladie » fondent comme neige au soleil… il s’agirait d’une intoxication planétaire…

Une autre étude récente basée sur des modèles mathématiques tend à confirmer l’hypothèse que le SRAS-CoV2 n’est pas d’origine naturelle, l’article est long, il pourrait passionner des biologistes et bio-mathématiciens, et autres, bref en résumé, cette étude révèle que la structure de ce virus ne cadre pas avec l’architecture du vivant.

Histoire du COVID-19 – chapitre 9, partie 2 : Où le mathématicien Jean-Claude Perez et le professeur Luc Montagnier nous révèlent que les laboratoires de virologie font planer un danger obscur sur l’humanité.

Auteur(s) : Valère Lounnas et Gérard Guillaume (avec le concours de Jean-Claude Perez), pour FranceSoir

Partie 2. Sur les traces du mathématicien Jean-Claude Perez et le Maître Code biologique universel (Codex de la biogenèse) qui lève un coin du voile sur les secrets de la nature

Résumé du lecteur pressé - Nous voyons dans cette partie du chapitre 9 comment une analyse géométrique fractale fait apparaître un ordre caché dans l’apparence aléatoire des séquences d’ADN et d’ARN.

(...)

Harmonie géométrique des formes du vivant

Tout ce qui concerne les faits et les calculs établis précédemment sont suffisants à démontrer que le SARS-Cov2 ne peut être que le fruit de manipulations GOF de laboratoire. Cependant, nous ne pouvons achever l’histoire du Covid-19 sans y ajouter une découverte aussi fondamentale qu’étrange sur l’harmonie mathématique des génomes.

(...)

Le mathématicien Jean-Claude Perez en s’appuyant sur ces principes est allé voir au-delà de l’image des génomes que les microscopes les plus puissants sont capables de produire. Il a utilisé le prisme extrêmement puissant des mathématiques pour découvrir que les codes génétiques recelaient au niveau des chromosomes et des gènes des ondes stationnaires fractales de Fibonacci qui révèlent leur ordre caché.

(...)

