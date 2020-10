Amish pour la vie

Un excellent article du Canard Enchaîne de ce mercredi 14 octobre 2020 met en exergue les contradictions entre une volonté écologique exprimée à tous les étages et la réalité, hélas aux antipodes des bonnes intentions.

En cause les batteries des voitures électriques. Je reprends l’article en raccourci : « en plus des milliers de bornes de recharge indispensables - qui ajouteront à la nature, sans aucun doute un cachet artistique du plus bel effet, éoliennes comprises, et dont les coûts financier et écologique vont être très élevés (pose, entretien et dégradation volontaires) ndr.- , il y a toute une problématique environnementale très exigeante : par exemple la Tesla Model S, 544 kg de batterie, 500km d’autonomie théorique, bourrée de métaux très rares : nickel (dans la nature en proportion de 1.3% dans les gisements (= donc 98.7% de déchets – ndr), déchets qu’on déverse dans la mer, aux détriments des coraux) ; lithium (15kg) qu’on trouve sur les hauts plateaux des Andes, à plus de 3000 mètres d’altitude sous les salars (lacs de sel asséchés) dont l’extraction crée de problèmes d’eau douce ; 10kg de cobalt en provenance du Congo, extrait par des enfants.

Autre conséquence : la batterie étant très lourde, tout le reste doit être léger, donc en aluminium »

Fin de la référence.

Rappelons que la Tesla Model S à €80'000 le modèle de base, sans les options, n’est pas non plus la voiture de tout le monde. Sa batterie est garantie 240'000 km et/ou 8 ans (première échéance atteinte) et le prix d’une nouvelle batterie est de €7000. Ce qui fait 8 centimes le km contre 7 pour un diesel normal. Prix d’aujourd’hui. Mais ne comptez pas trop sur une baisse, on sait déjà que le cours du nickel va exploser. Par ailleurs les annonces de la marque Tesla sont à prendre avec précaution (voir le fake – d’autre parlent d’escroquerie – du soi-disant camion à 10000km d’autonomie avec un moteur à hydrogène).

A ces problèmes majeurs il s’en ajoute des autres pas piqués de vers non plus.

544 kg de batterie, déjà à une petite vitesse de 50km/h, développent environ 50'000 joules de force cinétique (force exercée par 50 tonnes tombant d’un mètre de haut). Le reste de la carrosserie, au poids réduit, se trouvant plus fragilisée, présentera une protection mineure pour les passagers, donc risques physiques plus élevés.

(Si quelqu’un est tenté de penser que la structure peut être allégée et au même temps rendue plus résistante, je lui fais présent qu’avec un poids mort mineur elle serait encore plus performante).

Le poids du carburant trimbalé dans une voiture traditionnelle, évidemment évolutif, est en moyenne de 20 kg. Donc il y a 520 kg supplémentaires qu’on promène tout le temps dans la nature pour rien – poids qui ne varie pas si la batterie est chargée ou complètement ou à plat. Gaspillage énorme.

Cela entraîne également une augmentation plus que significative des émissions de particules fines (pièces de roulement, freins, pneus) qui sont celles qui rendent l’air des grandes agglomérations irrespirable. Sans compter les frais économiques et environnementaux que cela occasionne (utilisation accrue des consommables, avec toute la problématique que cela comporte – plus de production, plus de déchets, plus de transport, plus de pollution).

500 km d’autonomie se traduisent aussi par quelques petites heures d’activité. Insuffisantes pour vous climatiser (chaud ou froid) lorsque vous êtes pris dans un de ces bouchons de vacances. Pas de quoi rire.

Alors la voiture hybride, dites-vous ?

On en rajoute une couche : deux moteurs (l’un ou l’autre inutile à tour de rôle), qui, sans compter les frais financiers accrus (fabrication, entretien), ont plus de poids mort, émettent encore plus de particules fines, etc.

Sans compter que le deuxième moteur sera en grande majorité à essence. Or les nouveaux moteurs diesel qui circulent depuis au moins dix ans produisent 20% de CO2 moins que les véhicules à essence, et un seul véhicule à essence produit autant de particules fines que 10 voitures diesel.

Mais si vous pensez que ce choix - dans l’air du temps et aux couleurs sociaux écologiques - va en imposer dans votre entourage ou simplement va vous donner bonne conscience et vous permettre de dormir du sommeil du juste, alors ne vous privez surtout pas d’y souscrire.