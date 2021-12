An de Grâce 2022 - France - Présidentielles : Un milliardaire éclairé et ses candidats

Historiette pour nous distraire de ceux qui nous ont perdus de vue et ne savent plus comment faire pour nous expliquer que nous ne pouvons pas nous passer d’eux. Qu’il va bien falloir remplir bientôt le formulaire pour le renouvellement de l’abonnement avec les mêmes clauses. Afin qu’ils puissent en modifier les détails en permanence pendant 5 ans sans que nous ayons quelque chose à y redire.

C’est l’histoire d’un milliardaire qui après s’être bien gobergé avec la mondialisation fit un jour un rêve, il voulait sauver la France.

Grand rêve, difficile mais beau.

Il se mit à chercher des héros comme lui qui poursuivaient un destin et une carrière.

Il promut puis adouba alors Sarkozy dit le Merveilleux qui s’épuisa bien vite au travail en y perdant ses promesses puis ses nerfs comme ceux qui l’avaient écouté. Déception.

La quête courageusement bien sûr ne s’arrêta pas là.

Un milliardaire est par définition un gentilhomme patient et persévérant qui ne s’arrête jamais de penser à son avenir et qui ne baisse pas les bras, lui.

Il découvrit bientôt Macron dit Le Tellement Brillant qui fit tout de suite des étincelles en frôlant l’explosion malheureusement. Perplexité.

Une fusée pour un voyage ou deux voyages ce nouveau champion ? Précaution.

Bolloré, dit le Stratège, prépara alors l’opposant de son poulain pour mieux contrôler la cérémonie d’adoubement suivante, encore nécessaire pour un temps, en vue d’un second tir.

Il fabriqua Zemmour dit Le Magique, réputé hypnotiser tout le monde grâce à ses sortilèges et les lanternes bien sûr magiques elles aussi de son suzerain.

Hélas, trois fois hélas, les gueux de ce pays furent comme presque toujours ingrats.

Ils dédaignèrent le repentir et l’amour désintéressé qu’il leur portait et se méfièrent des manières aristocratiques des deux opposants et de leurs jeux de cour.

Ils savaient instinctivement qu’il fallait redouter ceux qui usent de sortilèges comme ceux qui, tout en s’écoutant parler, s’expriment par litanies.

Magie noire ou magie blanche. Ou un peu des deux. Dans le doute, gardons-nous.

Ensuite il serait trop tard.

Le détail de ces choses là d’ailleurs était tenu bien discret comme il sied aux affaires des grands de ce monde. Méfiance.

Convenons que le grand maître caressait aussi bien l’un que l’autre. Prudence.

Ces gueux étaient en fait difficilement récupérables pour un grand maître plein de bonne volonté.

Ils rêvaient d’un peu plus d’égalité et d’utopies démocratiques qui n’ont jamais existé et ne veulent pas s’y résoudre encore aujourd’hui tels des fols qu’ils sont.

Ils ne voulaient pas travailler plus, plus longtemps et se serrer la ceinture afin de rester sveltes et agiles. Entêtement.

Ils avaient pensé, non sans malice et impertinence, que le milliardaire et ses amis eux faisaient le contraire.

Qui pouvait gagner autant d’argent en toujours moins de temps ? Se pouvait-il qu’ils gagnassent de l’argent en dormant ? Car il fallait bien qu’ils dormissent eux-aussi.

Ces mystères restèrent bien entendu hermétiquement inaccessibles à l’entendement du petit peuple qui affectait à l’occasion d’en comprendre de l’économie.

Ils ne voulurent pas croire non plus à la fable des barbaresques qui allaient leur manger tout le pain et qui étaient responsables de tous les maux du pays.

Triste fin de rêve et amère désillusion pour un milliardaire généreux et incompris.

Irait-il se réfugier, en emmenant ou pas ses deux candidats, dans un généreux paradis pour milliardaires où il serait enfin compris ?