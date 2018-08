Anciens nazis : L’éternelle vengeance ?

Franchement ! Ca va s’arrêter quand cet esprit de vengeance ? Pourtant, « Le pardon est la trame fondamentale de la Bible » dixit le rabbin Korsia. [1] Ca veut dire quoi ces comparses nazis nonagénaires envoyés en prison, ou déportés des States, et jugés. Ce ne sont plus des anciens nazis mais plutôt des nazis très anciens... Ce sera vengeance jusqu’à la nuit des temps ? Il y a même plus de présomption d’innocence à partir de soupçons vieux de 70 ans... En ce mois d’aout 2018, Jakiw Palij [2] 95 ans d'origine polonaise, naturalisé américain, allongé sur une civière, est enlevé de son domicile de New York pour être envoyé comme un paquet de linges sales en l'Allemagne. Il fut l’un des nombreux auxiliaires des SS, un gardien du camp de travail forcé de Trawniki [3] en Pologne. Au moins 10.000 juifs y périrent.

En cherchant sur internet laisse penser de ce Jakiw Palij est très certainement une des nombreuses recrues de l’« Aktion Reinhardt ». [4]

Opération Reinhardt

Ce furent des auxiliaires surnommés « Ukrainiens » par leurs victimes et leurs commandants formés au camp situé près du village de Trawniki dans le district de Lublin. On ne sait pas grand-chose des auxiliaires de la police qui constituèrent la « main-d’œuvre » principale de cette opération Reinhardt. Leur importance dans la mise en œuvre de l’opération souffre parfois de l’extrême rareté des informations précises sur la façon dont l’unité appelée camp de formation de Trawniki obtenait et formait ses recrues, ainsi que sur la façon dont elle les déployait une fois formées. À ce jour, aucune monographie consacrée aux hommes de Trawniki n’a été publiée. Comme l’a fait observer l’historien Dieter Pohl, [5] les gardes de Trawniki fournirent une force auxiliaire inhabituelle, dans la mesure où ils n’étaient généralement animés d’aucune motivation idéologique ou nationaliste pour servir les Allemands dans cette fonction. Contrairement aux autres organisations auxiliaires utilisées pour les exécutions de masse dans une région ou un pays donné ; comme la police de sûreté auxiliaire lettone à Riga, ou le « détachement mobile » lituanien de Hamann, les gardes de Trawniki n’étaient pas recrutés localement et ne présentaient aucune homogénéité nationale. D’où la difficulté de faire le lien entre gardien de Trawniki et crime de guerre. Il y a eu seulement un auxiliaire formé à Trawniki, Iwan (John) Demjanjuk : [6] qui fut condamné, non pas pour son séjour comme gardien de ce camp, mais par ses crimes avérés commis dans les camps de concentrations voisins, particulièrement dans celui de Sobibor où il fut muté.

La justice allemande. Jusqu’à 2009, l’accusation devait prouver que l’accusé ancien nazi était responsable directement du meurtre de victime pour être condamné ; en 2011, le procureur général Kurt Schrimm, plaida contre Demjanjuk, puis Gröning que ceux qui surveillaient les camps d’extermination étaient coupables au même titre que ceux qui actionnaient les chambres à gaz, principe que le tribunal de Munich suivit. Cette décision de jurisprudence admit ainsi qu'il n’est plus nécessaire de prouver une participation active aux faits reprochés. Donc, le fait d’être dans ces camps, que ce soit comme gardien ou comptable ne fait aucune différence avec ceux qui exterminaient, torturaient, assassinaient ou versaient dans les cheminées le Zyklon B. Le dernier jugé et condamné en 2015, fut Oskar Gröning, [7] 96 ans, un SS, comptable du camp d'extermination d'Auschwitz.

Pour revenir au cas Jakiw Palij, il est donc présumé coupable du fait de sa présence en Pologne entre 1940 et 1945... Coupable d’avoir exterminé comme complice comme l’indique des chaines de télévision 7000 juifs. Pourtant nous savons qu’il est resté comme gardien au camp de Trawniki, qu’il clame qu’il n’a participé à aucun massacre et donc, un nonagénaire est envoyé en allemande, alors qu’il est polonais née en Ukraine et comme preuve de « ses crimes » est qu’il a été gardien d’une organisation dont personne ne détient d’informations précises...Quant aux éventuels témoins à charge ? Et dire que toute cette pantomime s’appelle : la traque des anciens nazis qui doivent payer pour leurs crimes...

Ce que je veux dire : a quoi cela rime t-il de faire comparaître devant une cour des hommes grabataires sur des chaises roulantes ou des civières ? Encore un, Reinhold Hanning 94 ans, gardien à Auschwitz, des témoins ont témoigné contre lui, condamné à 5 ans en 2016 - Helma Kissner 92 ans la seule femme - Hubert Zafke médecin SS au camp d’Auschwitz, 95 ans - Algimantas Dailide 97 ans - Helmut Oberlander 94 ans... [8] Les serial killers peuvent prétendre eux à une défense et une présomption d’innocence devant la justice des hommes, alors, pourquoi 70 ans après des lampistes presque centenaires ne peuvent avoir droit au même traitement car considérés prétendument coupables sans circonstance atténuantes ?

Tout cela est d’une grande hypocrisie. Les américains les premiers ont escamotés à la justice dès 1945 les vrais criminels nazi de haut rang, trop utiles pour divers buts inavouables. Pendant la guerre froide, la CIA et le FBI estimaient que « la valeur de renseignement des anciens nazis contre les Russes outrepassait ce que certains appelaient “les défaillances morales” sous le troisième Reich. ». [9] Il en a été de même des russes, des anglais, des français qui puisèrent dans ce vivier de criminels. Et puis le temps passant, il ne fallait pas remuer trop le caca en Germania, car certains occupaient des postes importants : Kurt Georg Kiesinger, membre du Parti nazi puis du CDU fut chancelier fédéral de 1966 à 1969... Mais surtout ce que nous appelons aujourd’hui « le lobby juif » (qui officiellement n’existe pas), aidé par l’état d’Israël juste crée en 1948 et le Mossad dans les années 50-70 n’avait pas la puissance malheureusement en ces temps là pour appuyer très fort, pour traquer et faire condamner ces assassins. Ce ne fut possible qu’à de rares exceptions d’attraper et de punir un bourreau tel Eichmann et son procès télévisé. De nos jours il en va autrement car ce « lobby » (qui n’existe pas) a la puissance pour poursuivre très loin... C’est pour cela que l’EPAC, le CRIF américain a réussit a faire voter la loi d’extradition des anciens nazis, et qu’en Allemagne la justice est allée de trop de mansuétude, sinon de complicité à un déni du droit d’avoir un procès instruit à charges et à décharges. Tristement, et ce n’est pas un honneur, ce ne sont que des « idiots utiles » qui à + de 90 ans se retrouvent dans les cordes... Les vrais gros méchants eux, ont depuis bien longtemps été accueillis au grand banquet de Satan.

Tout ça pour dire que : La vengeance est peut être un plat qui se déguste froid, mais ne pas oublier que : « La vengeance... C’est la haine mise en action et qu’elle est mauvaise conseillère » dit le sage...Alors ? L’éternelle vengeance, elle est quoi ?

Georges Zeter/août 2018