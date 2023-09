Andrinople et Lampedusa

Lampedusa accueille depuis une semaine 2000 immigrés illégaux par jour, à ce rythme ce serait 730 000 en une année. A comparer avec les 3 885 000 naissances annuelles de l’Union Européenne. Nous sommes bien face à une invasion. A cette invasion succédera une défaite, comme à Andrinople en 376, nous sommes confrontés à un mouvement migratoire qui mettra à genoux nos vieux pays.

En 2022, l’Union Européenne à accueillis 966 000 demandes d’asile, 330 000 personnes avaient franchis illégalement les frontières et près de 3 000 000 sont entrés légalement (Les chiffres clés de l'immigration vers l'UE en 2022 | Euronews), seuls 25 000 ont effectivement été renvoyés. Ce qui fait donc un total de 4 271 000 entrées nette (toujours face à 3 885 000 naissances).

Nous sommes dans la même situation que l’empire romain tardif. L’empereur Valens en l’an 376 avait autorisé les Wisigoths à traverser la frontière et à s’installer au sein de l’empire romain. Mais ces derniers ne tardèrent pas à se révolter d’où la bataille d’Andrinople en 378 qui vit la défaite de l’armée romaine et la création d’une force étrangère au sein de l’Empire qui se transformera ultérieurement en véritable état (Bataille d'Andrinople (378) — Wikipédia (wikipedia.org) .

Dans les deux cas, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les élites face à une baisse de la démographie sont disposées à accueillir des populations étrangères culturellement éloignées tout en sous-estimant la menace future qu’elles peuvent représenter. Et en même temps, la population locale après une longue période de paix ne sait plus se défendre alors que l’armée de métier aux effectifs réduits et aux budgets diminués du fait des difficultés financières n’est pas en capacité de faire face à une menace aggravée.

Nous dirigeants nous mènent donc à une situation qui sera rapidement ingérable. Le fait que les naissances de l’Union Européenne soient désormais plus faibles que les entrées d’étrangers prouve que nous sommes face à un phénomène d’une ampleur inédite.

Alors qu’elle sera la suite ? Il est probable que nous assisterons suite à ces bouleversements démographiques à des bouleversements politiques et territoriaux. La carte de l’Europe en sera probablement changée dans une large mesure. Il est trop tôt pour anticiper ce qui se passera réellement, mais il est d’ors et déjà clair que les pays que nous avons connus changeront de population, de régimes politiques et ne pourront probablement pas conserver leurs frontières actuelles.