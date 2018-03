Angela invente le fil à couper le beurre

Angela Merkel vient de reconnaître l'existence en Allemagne de zones de non droit ! Sans blague ! Elle se réveille un peu tard la gentille madame qui veut rempiler pour un 4ème mandat ! Elle vient d'inventer le fil à couper le beurre en fait !

C'est fou ce que la perspective de se prendre un râteau rend intelligent ! La fondée de pouvoir des mondialistes et des schleu pétés de thunes des Land, la donneuse de leçons aux grecs qu’elle et ses sbires ont littéralement étranglés, la madame j'accueille sur mon sol tout plein de gentils migrants histoire d'avoir de la main d œuvre cheap pour Mercedes et consorts se réveille et découvre qu’elle est au pouvoir depuis un bail, et que, c'est pas dit, elle est quelque part peut-être un peu responsable de les avoir laissées s'installer et grossir ces fameuses zones de non droit …

Foutage de gueule ! La nénette a fumé la moquette ou alors elle a changé de bière, je vois pas autre chose. Clair que la montée de l'extrême droite elle et sa politique pour les 1% du haut du panier elle s'en lave les mains. Des horribles nazis ouh la la chantent avec des tremolos les péripatéticiennes de la presse d'Outre Rhin et d'ailleurs ! Pour sur que votre modèle du tout pour ceux qui ont trop ça n'a rien d une dictature les gars !

L'Allemagne qu’on nous vend comme un modèle, mais vaste blague ! Hyper fastoche quand on sait que des sa naissance l'euro était favorable au mark et au mark seul de se retrouver en tête de liste des exportateurs ! Et puis les inégalités en Allemagne hein, les travailleurs pauvres, les salaires de misère, les conditions pour jeter un employé comme un kleenex en 2.2. Et tout le reste, la pseudo protection sociale et de santé, bref tout l'arsenal français que Macron est en train de détruire …

Fassbinder, le grand Fassbinder nous l'avait dit. A peine 1945 derrière que les allemands, les plus riches d'entre eux sont passés direct d'Hitler au capitalisme à la sauce US, ces vieux schleu ont donné leur âme au Veau d Or sans transition aucune, de quoi faire doublement honte à leurs gosses ! D'ailleurs les jeunes allemands, beaucoup, pas tous mais beaucoup, le modèle du Fric pour les 1% ils le conchient ! En Allemagne la jeunesse elle vibre et elle vit AVEC et pas CONTRE les grecs en particulier et les peuples en général. Ce modèle de leurs ainés, ce reflet infâme de leur pays, tout ça les fait gerber !

J'espère que la mère Merkel se prendra un méga râteau, j en viendrais presque sans y croire à espérer que les pseudo nazis et authentiques nationalistes remportent le scrutin … Rassurez-vous ça sera pas le cas, le système fera tout pour, il savent fort bien faire ce genre de magouilles par médias interposés. On aura donc une combinaison de politiciens, genre le grand écart entre deux tendances Mondialisme, la de gauche et la de droite, une espèce d'En Marche à la sauce teutonne.

Et tout continuera comme avant …