Angela Merkel aura-t-elle un héritier ?

@Bendidon

Mouais. Avouez quand même que déjà à l’époque, comparativement à ses copines, y’avait comme de l’injustice dans l’air...

PS : vous noterez que l’époque n’était apparemment pas aux pelouses bien tondues. Shoking.

Enfin bon :

« A l’arrière des Trabant

On devine

Des monarques et leurs figurines

Livrés à eux... »

Dire que chez AB et JF, « Osez Joséphine » ( la version originale) fut écrite sur un coin de table devant la télé où passait les images de la chute du mur, et que les strophes originelles ( légèrement fantasmées quant à la beauté des filles de l’est) disaient :

« Osez cancaner

osez nous imposer vos ukases »

Bof...