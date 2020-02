Anne Hidalgo et les verts soutiennent l’escroquerie des voitures électriques nucléaires qui génèrent une pollution radioactive

J'ai la solution pour Anne Hidalgo et les écologistes qui sont contre la pollution des voitures à essence et diesel, choisissez une voiture dotée d'un réacteur nucléaire qui polluera la planète pour des dizaines de milliers d'années. Vous avez le choix entre la voiture nucléaire Ford Nucleon de 1958 autonomie 8000 km, la voiture française Arbel de 1958, ou la voiture nucléaire Audi de 2002. En option, en cas de collision, prévoir une combinaison anti-radiation. Vous avez aussi la voiture électrique Renault Trezor, mais elle nécessite une centrale nucléaire externe pour faire le plein d'électricité, comme la voiure Zoé de Renault.

La maire socialiste Anne Hidalgo et les verts veulent bouter hors de la ville de Paris les voitures à essence et donc les pauvres, pour les remplacer par des voitures électriques nucléaires que seuls les riches ont les moyens de se payer. Sauf que c'est une belle escroquerie qui va enrichir le lobby nucléaire qui a bien manipulé les écologistes, qui n'ont pas beaucoup réfléchi. Anne Hidalgo et Emmanuel Macron soutiennent en réalité le lobby nucléaire par leurs décisions et leurs interdictions. Les questions gênantes à suivre démontrent clairement que ces voitures électriques sont un outil de propagande des politiques et du lobby nucléaire, et une véritable arnaque. Elles polluent plus que les voitures thermiques. Ces questions seront adressées à la maire de Paris, et à quelques députés. Les parisiens sont excédés par la politique d'Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris. Elle pratique une politique de la chasse aux pauvres. Elle dit prenez les transports en commun, ce qui est comique surtout quand ils sont en grève, comme en novembre et décembre 2019. Quand vous faites vos courses, vous allez prendre le bus avec vos sacs et vos packs d'eau, soyons sérieux. Ce qui n'ont plus les moyens devront quitter Paris. En plus la dette socialiste de la ville de Paris s'élève maintenant à 7 milliards d'euros, qui dit mieux, mais cela n'inquiète personne, et la presse préfère ne pas en parler. Beaucoup de parisiens sont excédés par les travaux et le manque de places. Ils veulent bouter Anne Hidalgo hors de la mairie de Paris. Maintenant nous allons un peu rire avec les divers inconvénients que les politiques et la presse ont oublié d'énumérer sur Paris et sur les voitures électriques, et ils sont pourtant nombreux :

Des chantiers partout en ville, sur les routes et les trottoirs.

Des ruptures en fourniture de bordures en granit, ce qui ralenti les travaux.

La suppression des places de stationnement

Des trottoirs transformés en piste cyclable

Le rétrécissement de la largeur des routes

Des bus à rallonge qui parfois sont incapables de tourner

Des camions ou semi qui restent parfois coincés dans les virages

Des embouteillages partout à n'en plus finir.

Des millions d'heures de travail perdues chaque jour sur les routes.

L'arnaque de la vignette Crit'Air

L'interdiction de circuler pour tous les véhicules qui datent d'avant 1997.

L'interdiction de circuler pour les véhicules diesel, ce qui a augmenté le chômage

Des sociétés étrangères qui ne veulent plus venir en île de France à cause des attaques

L'interdiction des véhicules à carburant pour 2028, a déjà été retardée à 2040. Pensez-vous sérieusement que les américains vont arrêter d'utiliser leurs véhicules thermiques ? J'ai regardé sur Google le nombre d'articles qui parle des avantages des voitures électriques, en oubliant de parler des problèmes nucléaires. Avec 6,5 millions d'articles pour parler des avantages des voitures électriques, cela sent la manipulation de masse, car le nombre d'articles est divisé par deux pour les voitures "nucléaires". Le zéro émission CO2 pour les voitures électriques est une vaste escroquerie et fumisterie. Combien il faut générer de CO2 pour produire les batteries au lithium, les barres d'uranium, et pour construire et démanteler un réacteur nucléaire ? Avec les écologistes (verts EELV) c'est on fait de l'écologie en France, mais on détruit l'environnement dans les autres pays. La France a besoin d'environ 9 000 tonnes d’uranium naturel par an pour fabriquer le combustible de notre parc de 58 réacteurs nucléaires. La totalité de cet uranium est importé du Niger, du Canada, de l’Australie et du Kazakhstan. EDF achète le combustible final à Areva.

Mots Clefs Nombre d'articles avantages voitures électriques 6.510.000 voitures électriques nucléaires 3.520.000 avantages voitures électriques nucléaires 1.090.000 inconvénients voitures électriques 0.281.000 inconvénients voitures électriques nucléaires 0.125.000

En février 2019 Emmanuel Macron a été invité à un grand dîner de gala par l'OICA (Organisation internationale des constructeurs automobiles). C'est le moins qu'il pouvait faire vu les décisions politiques prises par Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Si on rajoute à ça qu'Edouard Philippe est un ancien lobbyste d'AREVA (Orano), il faut être naïf pour croire que tout cela est gratuit, surtout si un autre scandale venait à éclater avec la justice américaine. Le Lobby nucléaire et automobile espère 1 million de voitures électriques et hybrides rechargeables et 100.000 bornes de recharge pour 2022, et 15 millions de voitures électriques pour 2035, ce qui multipliera le nombre de réacteurs nucléaires. Personne ne nous dévoile le nombre de réacteurs nucléaires nécessaires. Ainsi Anne Hidalgo qui se prétend écologiste veut obliger tout le monde à rouler en voiture électrique, une véritable escroquerie. La suppression des véhicules thermiques est une utopie. Ce que l'ont sait moins, c'est que des enfants et adultes esclaves sont payés une misère pour fournir les matières premières nécessaires aux voitures électriques de nos pays riches, information censurée par nos politiques et médias occidentaux. Déjà il n'y a que ceux qui en ont les moyens qui pourront changer de voiture. Ensuite il y a au moins 16 problèmes techniques :

1°) Il faut un réacteur nucléaire pour chaque million de véhicules électriques.

2°) Le réseaux électrique n'est pas dimensionné pour supporter des milliers de bornes de recharge.

3°) Vous devez le plus souvent signer un contrat pour la location du bloc batterie au lithium.

4°) La recharge d'une voiture dure plusieurs dizaine de minutes quand ce n'est pas une heure.

5°) Les bornes ne sont pas standards, ni même les câbles de recharge.

6°) Il faut une carte d'abonnement pour chaque réseau de bornes.

7°) Quand il y a des bornes, elles ne sont pas toutes opérationnelles surtout en province.

8°) L'autonomie des véhicules est réduite, ne pas allumer les feux, et le chauffage en hiver.

9°) Il vaut mieux éviter d'habiter dans un chalet en montagne, mais là il n'y a pas de vidéo de test en montagne.

10°) Il y a un risque d'explosion du bloc batterie lors d'une violente collision.

11°) Le champ magnétique sera plus important dans les voitures électriques, donc il est aussi possible que le taux de leucémie augmente chez les enfants en bas âge qui voyageront tous les jours à bord, mais jamais aucune mesure n'a été réalisé sur ce type de véhicule.

12°) Les incendies des voitures électriques sont problématiques.

13°) Lors des tempêtes si les lignes électriques tombent vous ne pourrez plus charger vos véhicules.

14°) Qui peut me donner l'adresse d'un constructeur de tracteurs, ou de bulldozers électriques ?

15°) Est-ce que les moteurs de nos chars Leclerc seront remplacés par des moteurs électriques (sic) ?

16°) Une autre question est ignorée de tout le monde et même par nos super-ingénieurs, alors ne parlons pas de nos élus politiques. Les radiations cosmiques ou solaires peuvent surcharger les réseaux, mais c'est un autre sujet.

Voici une liste de questions sur la pollution de nos prétendues voitures électriques dites propres, alors qu'elles sont pires que nos voitures à essence.

1°) Le coltan et le cobalt pour l'électronique est extrait le plus souvent par des enfants esclave dans les pays d'Afrique, ce qui ne dérange pas nos politiciens, pas plus que nos écologistes d'ailleurs.

2°) L'extraction du lithium contribue à détruire l'environnement en Amérique du sud et au Portugal.

3°) L'extraction du l'uranium contribue à polluer et à détruire l'environnement en Afrique.

4°) Les batteries au lithium nécessitent une usine de retraitement et des tenues de protection.

5°) Les barres d'uranium nécessitent une piscine de stockage pour le refroidissement

6°) Les barres d'uranium nécessitent usine de retraitement et des protection.

7°) Le combustible usé nécessite une aire stockage.

8°) Il faut ensuite démanteler les centrales en fin de vie.

9°) Le démantèlement de la première centrale nucléaire n'est toujours pas terminée, comme celle de Brenilis

10°) On fait quoi des déchets nucléaires radioactifs ? On les balance à la mer ?

Les stocks de la Hague débordent, c'est la poubelle de l'Europe, le centre de Bure deviendra donc un nouveau site de stockage. Chaque centrale nucléaire est équipée d'une piscine pour refroidir le combustible nucléaire usé. Le CEA pourrait proposer de livrer chaque assemblage nucléaire à des mairies, ce qui permettrait de réchauffer l'eau des piscines publiques, et d'économiser la note de gaz ou de fioul. Cette solution est écologique non (sic) !

La demi-vie des plusieurs matière fissiles est de plusieurs millions ou milliards d'années. Pour ce qui est de l'Allemagne ou des pays de l'Europe de l'est qui n'ont pas de centrales nucléaires, ils utilisent des centrales électriques au charbon qui devront se multiplier avec l'arrivée des voitures électriques. Il est d'ailleurs surprenant que personne ne parle des futures voitures aux USA. Je les vois mal renoncer au pétrole pour alimenter leu voitures, camions, et engins blindés.

L'Uranium naturel contient 99,3% d'U238 et 0,7% d'U235. Il doit être enrichi à 3 ou 4 % pour les réacteurs, et à 90% au moins pour la bombe atomique. Les barres de combustible usées doivent passer 5 ans dans une piscine à côté du réacteur avant d'être transférées à la Hague.