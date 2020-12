Anne Sylvestre devait faire une tournée en 2021 avec plusieurs jours dans une grande salle parisienne. Un AVC fatal a interrompu une carrière musicale de 63 ans, avec plus de 700 chansons dans un registre très élargi d'adressant à des publics très variés. Une biographie de 2017 montre l'exceptionnelle richesse de cette artiste, quelques lignes ci-dessous esquissent son portrait.

Ce qu'ils disaient,

Jean Monteaux dans « Poésie et chansons »

Anne n’a pas vraiment fait des vagues.

Mais elle en a fait une, une seule, immense et continue,

qui me prend dans son ampleur, sa douceur, sa violence.

(Philippe Delerm dans le coffret Anne Sylvestre, 60 ans de chanson ! Déjà ? sorti chez EPM)

Ce qu'ils ont dit en 2020

Aldebert : C’est un pilier qui s’écroule, pas seulement pour la musique pour enfants, mais pour la chanson française. Elle avait une grâce naturelle, une classe dans le discours, c’est quelqu’un de gracieux qui s’en va .

Anne Sylvestre était une adorable mauvaise tête. Un chuchotement poivré de grands rires intempestifs, une grand-mère toute en confiture de ronces, avec de la paille dans les sabots, et des chansons parfois trop longues pour la radio, comme son nez, qu'elle a toujours refusé de refaire, et na ! (D.Schneidermann)

Anne Sylvestre en 3 chansons ?

Ecrire pour ne pas mourir

Une sorcière comme les autres (duo guit cb) https://www.youtube.com/watch?v=Q_xJthHy8PM

Lazare et Cécile

- en 6 chansons

Roméo et Judith

La reine du créneau

ça va m'faire drôle

En épitaphe, quelques vers de circonstance,

Vous ne saurez jamais que votre âme voyage

Comme au fond de mon cœur un doux cœur adopté ;

Et que rien, ni le temps, d’autres amours, ni l’âge,

N’empêcheront jamais que vous ayez été.

Que la beauté du monde a pris votre visage,

Vit de votre douceur, luit de votre clarté,

Et que ce lac pensif au fond du paysage

Me redit seulement votre sérénité.

Vous ne saurez jamais que j’emporte votre âme

Comme une lampe d’or qui m’éclaire en marchant ;

Qu’un peu de votre voix a passé dans mon chant.

Doux flambeau, vos rayons, doux brasier, votre flamme,

M’instruisent des sentiers que vous avez suivis,

Et vous vivez un peu puisque je vous survis.

(Marguerite Yourcenar.)

Madame, nous nous sommes croisés quelquefois, effleurés, avec ce « vous » malicieux,un peu désuet, et avec en clin d'oeil ces agathes rendues 70 ans après, par procuration.*.

Vous saurez peut-être qu'un peu de votre voix mumurera en filigrane comme une lampe d’or qui m’éclaire en marchant , votre flamme,vos rayons m’instruisent des sentiers que vous avez suivis, et vous vivrez toujours. La terre ne reprend que cette chair mortelle Mais non la poésie !**



Il se fit dans Paris un silence de neige

Un réveil de Novembre à neuf heures battant

Quand Anne est partie rejoindre le cortège‎

Des balladins chantants

Il ne faut pas pleurer dans ce siècle où nous sommes

Cela ne sert à rien !‎

Anne attendez un peu, j'arrive à vos côtés

Du jour qui fut si beau déjà le soir frissonne

Et d'autres vont chanter !‎ **

Merci à Hélène Martin, MargueriteYourcenar (et Christian Camerlynck) et à Daniel Pantchenko biographe d'Anne Sylvestre. ( Anne Sylvestre "Et elle chante encore ?" Editions Fayard 2012)

Coquelicot (Livre de nouvelles Anne Sylvestre 2014)

** Hélène Martin « Ainsi Prague » .. adaptation de circonstance.

Photo ©NGabriel 2014

Un vieux pommier ne fait pas de vieilles pommes.. (A.S.)