A23a, un méga iceberg, s’est décroché du fond qui le retenait. Cet iceberg géant, fruit de la rupture de la banquise dans la mer de Weddel, était bloqué sur le fond rocheux. Après 37 ans d’immobilité le voilà libéré, délivré.

Alarmisme

A23a est son petit nom. Il est actuellement le plus grand iceberg du monde. Il était surveillé par satellite. Il a suffit qu’il perde un peu de masse pour s’en aller vers le large. À la dérive, au gré des courants.

L’immense plate-forme mesure 4 000 km2 et 400 m d’épaisseur. Deux fois la taille du grand Londres. Il s’est détaché du continent en 1986, puis s’est immobilisé sur le fond.

En réponse à la question subliminale qui ne manquera pas, non, ce n’est pas dû au réchauffement. Cela a toujours existé. Le phénomène est parfaitement normal. Sans icebergs le Titanic n’aurait jamais coulé.

Deuxième question : si un tel iceberg se détache, est-ce un signe d’un affaiblissement de la banquise, de son rétrécissement ?

On pourrait le penser suite aux nouvelles alarmistes de cet automne. On a pu ainsi lire dans Libération cet automne :

« Le record de diminution de la banquise est pulvérisé, a déclaré Walt Meier, spécialiste de la glace de mer au NSIDC. La croissance de la glace semble faible sur la quasi-totalité du continent et non dans une seule région. » Ainsi l’étendue est « …plus bas maximum pour la banquise dans les relevés allant de 1979 à 2023, et de loin. »

Réduction, ou pas

L’information vient du NSIDC nord-américain, le National Snow and Ice Data Center. Une référence. La plupart des médias relaient cette baisse annoncée de l’étendue de la banquise antarctique, comme ici le 26 septembre dernier dans Le Temps :

« La banquise de l’Antarctique a atteint sa surface maximale pour l’année, et celle-ci n’a jamais été aussi petite depuis le début des relevés scientifiques, a annoncé lundi le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), l’observatoire américain de référence. »

Une fonte importante n’est pas nouvelle.

Selon une étude publiée en janvier 2022 dans Nature Climate Change, autre référence, la reconstruction du climat offre une surprise de taille (image 2) :

« Malgré le réchauffement rapide et univoque du système climatique au cours des dernières décennies, la banquise ceinturant le continent antarctique n’a pas diminué. Elle s’est même légèrement étendue depuis le début des observations satellitaires en 1979, et ce, en dépit d’une chute brutale de sa surface entre 2016 et 2017 suite à un important épisode El Niño. »

Selon les uns elle a diminué en quarante ans, selon les autres elle a augmenté. À qui se fier ? Que croire ? Les deux informations s’annulent. Cette étude est contre-intuitive, puisque la théorie du réchauffement prévoit que la banquise et l’Inlandsis devraient se réduire.

Rétroaction

Le National Geographic ajoute une note troublante. La calotte polaire australe aurait déjà perdu d’importantes masses de glace au début del’Holocène, selon une autre étude :

« Des scientifiques ont découvert qu’il y a 10 000 à 12 000 ans, la superficie de l’Inlandsis Ouest-Antarctique avait connu un important recul. L’effondrement d’une partie de l’Inlandsis s’est produit à la fin de la dernière ère glaciaire, alors que les températures étaient bien plus fraîches qu’elles ne le sont actuellement. »

En remontant encore le temps on découvre qu’au tout début de l’Holocène (image 3) un réchauffement spectaculaire s’est produit :

« Il y a environ 15 000 ans l’orbite terrestre se rapproche du soleil (hypothèse principale), la planète se réchauffe brusquement. C’est l’épisode du Bølling. On parle de +10°C ou même +20°C, en quelques décennies. Le Sahara, copieusement arrosé, « verdit » et le niveau de la mer monte d’une quinzaine de mètres en 3 siècles. Les courants océaniques induits refroidissent ensuite l’atmosphère, par rétroaction. »

10° ou 20° en quelques décennies ? De quoi relativiser l’actuelle phase de réchauffement.