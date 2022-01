Anti-vaccin : lorsque l’obscurantisme prend le pas sur la raison

@Fergus



on se rassure comme on peut. Je comprends que les vaxxés stigmatisent les scientifiques qui leur prédisent un sombre avenir, voire pas d’avenir du tout s’ils ont tiré un mauvais numéro — une fiole sur 50 serait très dangereuse



Mais en tant que non vaxxés, je peux vous assurer

qu’ils ne me rassurent, ces scientifiques et leurs prévisions que vous couvrez de boue.





« Le voile d’ignorance est une notion philosophique développée par Thomas Hobbes, John Locke et Emmanuel Kant, formalisée par John Harsanyi et reprise par John Rawls dans son ouvrage Théorie de la justice (1971). C’est une méthode pour établir la moralité d’un problème qui s’appuie sur l’expérience de pensée consistant à se mettre dans une position originelle et à faire abstraction de ses goûts, ses attributs et sa position dans l’espace social. Le voile d’ignorance est une façon de penser le système séparément de ses propres intérêts. »



Autant il est facile pour un non vaxé altruiste de se mettre à la place des vaxés — perso j’ai très peur pour les vaxés, des effets délétères des vaxxins —, je suis donc en position neutre. Mais c’est probablement plus difficile voire impossible pour un vaxé qui se sent peu concerné voire pas du tout, par les risque qu’encourent sciemment les non vaxés.



Du point de vue vaxé, les non vax n’encourent qu’une sorte de danger cependant qu’eux-mêmes sont exposés aux deux.



Aujourd’hui, au vu de l’évolution de la maladie, il y a de quoi ressentir de l’amertume, une amertume diaboliquement transformée en rancœur par le président.



Le « pari de Pascal » transposé au paradigme covid/vaccins est intenable. En effet, si je choisis de croire — en les vaxxins —, que je ne choppe ou pas le covid je n’aurai pas gagné, puisque demeurera en moi la peur des effets secondaires.

En revanche si je choisis de ne pas croire, je troque un risque contre un autre, et j’assume.



Et surtout je milite pour une société non soumise au fauteurs de peur.