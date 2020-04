Antibiotiques : azithromycine, macrolides, C3G, doxycycline… Un traitement du Covid-19 par les médecins de ville serait possible ?

Revue de web/presse sur ce que l’on peut lire de la prise en charge du Covid-19, dans les premiers stades, qui serait possible par la médecine de ville (médecins généralistes et spécialistes).

En pleine épidémie songer à disposer d’un traitement, même perfectible ou empirique ne semblerait-il pas une bonne idée ? Cette question mériterait une ou plusieurs études…

Allons faire un petit tour sur le web pour prendre des infos…

En schématisant, le porteur du Covid-19 peut être asymptomatique, présenter une pathologie de type rhume bénin, être à un stade plus avancé (assez typiquement des signes de pneumopathie et une fièvre plus forte) puis malheureusement évoluer vers un syndrome respiratoire aigu sévère voire le stade critique[1][2][3][4][5].

Récemment, deux pistes de traitements qui seraient applicables en médecine de ville ont été fréquemment mentionnées dans la presse et/ou sur le web.

L’option thérapeutique communiquée par le Docteur Sabine Paliard-Franco (généraliste de l’Isère) est d’utiliser des antibiotiques de la famille des macrolides, voire une bithérapie associant un antibiotique de la famille des macrolides à un second antibiotique de type C3G [6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Les premières communications de son expérience dateraient du 26 mars 2020. Ce traitement serait à proposer dès que le patient débute le stade avancé avec des symptômes de type pneumopathie atypique.

La seconde est celle de trois généralistes Jean-Jacques Erbstein, Denis Gastaldi et Olivia Vansteenberghe qui ont réfléchi ensemble via les réseaux sociaux et mutualisé leurs expériences. Ils proposent un traitement à base d’azithromycine (antibiotique de la famille des macrolides) associée à du zinc, un anti-inflammatoire pulmonaire et de l’héparine[3][10] [12][13][14][16]. Ils souhaitaient sortir du dilemme consistant à dire aux patients : « prenez du Doliprane et faites le 15 si ça va très mal » [10], ce qui semble correspondre à l’apparition du stade avancé. L’article de l’Est Républicain date du 11 avril 2020.

Pour ces deux groupes de traitements, les indicateurs médicaux seraient là : des délais d’amélioration des symptômes en 3 jours voire moins, peu ou pas d’hospitalisation et pas de décès sur plusieurs dizaines de patients[9][10][17].

Leur méthodologie est celle du terrain et de l’empirisme : « C’est juste de la médecine » [18].

Bien sûr on comprend bien qu’il ne s’agit pas de protocoles miracles et que les hospitalisations ne peuvent vraisemblablement pas toutes être évitées[14].

Sur la toile on peut trouver d’autres communications qui semblent émaner de médecins et qui vont dans le même sens. Sont-elles fausses ? Peut-être…

Sur un blog (où il est précisé : Docteur, médecin généraliste et CES Immunologie de recherche en biologie humaine) on peut lire un billet titré « Covid-19 : proposition d’un nouveau traitement et protocole par trithérapie » [19]. Dans ce billet, qui « est destiné aux professionnels de santé et ne s’adresse pas à des particuliers », il est préconisé en médecine de ville de prescrire en cas d’aggravation une trithérapie associant la doxycycline (un antibiotique) à un anticoagulant et à un corticoïde. L’option de traitement impliquant l’azithromycine est discutée. Ce billet est daté du 31 mars 2020. Par ailleurs, sur le même blog on trouve une communication du 16 mars 2020 sur le port du masque où l’auteur « implore » le président de la république[20]. Sur le sujet des masques on trouve également une interview datée du 12 mars 2020[21][22].

Toujours en arpentant la toile… On trouve une tribune vidéo sur une chaîne youtube[23][24][25][26][27][28][29][30]. Ce cri du cœur est-il vrai ? En tout cas il est déchirant. On entend « […] on nous a embourbés pendant un mois avec « faut pas traiter les malades » […] on voyait arriver nos patients, se dégrader, aller en réanimation […] Les médecins de ville ils ont changé, ils ont repris leurs habitudes, nous traitons avec un, deux antibiotiques […] Nous empêchons les gens de développer ces fameuses horribles bronchites qui amènent les gens en réanimation […] Il y a des résultats on le voit ». On entend proposer l’azithromycine, les céphalosporines de troisième génération (C3G) et parler du zinc en adjuvant. La vidéo date du 13 avril 2020.

Le citoyen profane peut s’interroger…

Et si la baisse du nombre de patients admis à l’hôpital, voire en réanimation, était (aussi ?) le fruit du travail dans l’ombre des médecins de ville ?

Sur le plan prophylactique, concernant les antibiotiques, on entend parler de l’azithromycine dans une étude lancée à l’AP-HP[13][31]. Le médecin investigateur coordonnateur de cette étude explique[32] : « […] pour l'azithromycine, l'équipe du Pr Pierre-Régis Burgel à Cochin a remarqué que le taux d'infection Covid-19 était faible au sein d'une grande cohorte de patients atteints de mucoviscidose, alors que beaucoup sont sous azithromycine. Il s'agit d'un constat observationnel, mais cela nous a semblé intéressant. ». Il affirme par ailleurs également : « Les mécanismes en jeu sont les mêmes en préventif et en curatif ».

On trouve des informations sur l’action prophylactique des macrolides et de l’azithromycine dans les bronchiectasies[2][33]. « […] cette pratique se base plus sur les propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires des macrolides que sur leurs propriétés antibactériennes » [33]. Les modifications épithéliales de la paroi bronchique font partie de la physiopathologie des bronchiectasies[33]. Récemment il a été annoncé par des chercheurs suisses que le Covid-19 agirait sur l’endothélium[34][35]. Faudrait-il y voir un lien ?[36][37]

Sur le plan prophylactique toujours, on voit également passer la doxycycline…le 27 mars 2020[38]. Dans cet article on peut lire : « le dermatologue Pierre Gandon vient de soumettre son avis à l’ARS (Agence régionale de santé) Nouvelle-Aquitaine. « J’ai l’impression qu’on tient un truc avec la doxycycline, commercialisée sous le nom de Granudoxy. Cela fait quarante ans que je prescris ce médicament. ». Il poursuit : « J’ai remarqué que les sujets acnéiques, sous Granudoxy, échappaient aux viroses saisonnières. » […] il s’offusque : « Pourquoi attendre une étude à quatre bras européenne à huit jours du pic, alors que le coût […] du Granudoxy 100 est de 5,76 € la boîte de 28 comprimés ? Ce médicament pourrait être facilement essayé comme une prophylaxie, par exemple pour tous les soignants en première ligne qui sont particulièrement exposés. » Sa proposition transmise à la cellule de crise de l’ARS, le dermatologue se réjouit de la réponse reçue, le 23 mars, du docteur Burlaud, dont il nous a fait part : « Je vous confirme que nous avons bien pris en compte vos remarques […] Je vais remonter cela aux responsables médicaux pour avis […] Merci d’avoir pensé à nous transmettre vos connaissances. » Une réponse qu’il juge « très encourageante, mais attention à l’inertie » ».

Après tout ce dermatologue a quarante ans de pratique… D’autres dermatologues auraient-ils constaté la même corrélation ?

Mais l’empirisme ne semble plus être une part de la médecine aujourd’hui. Les méthodes empiriques ne semblent pas être de nature scientifique[39]. Pourtant bon nombre de sciences fondamentales ne renient pas l’empirisme, au contraire. Et la médecine s’appuie souvent sur les sciences fondamentales. On y perdrait son latin…ou son grec.

Et on se dit que les dernières générations de médecins pourraient avoir été formées selon ce dogme… Faisons confiance à l’esprit critique.

Inutile de rappeler que l’azithromycine est impliquée dans la bithérapie du Professeur Raoult (avec l’hydroxychloroquine)[40]. Mais dans cette bithérapie on ne semble voir que l’hydroxychloroquine[13][41]. On pourrait se demander : Et si l’azithromycine en était la pièce maîtresse ?[42]

L’IHU de Marseille propose également la doxycycline comme piste en préventif[43][44].

Antivirale, antibactérienne, antiinflammatoire, immunomodulatrice… Quelle que soit la (ou les ?) propriété de l’azithromycine ou de la doxycycline impliquée, on peut se demander si leur premier handicap n’est pas d’être des antibiotiques ?[45][46] Pourtant en février 2019, l’IHU rappelait que « le diagnostic d‘une infection respiratoire virale ne doit pas contre-indiquer l’usage d’antibiotiques, car elle favorise le développement de surinfections bactériennes. »[47]. De plus il semblerait que certains antibiotiques possèdent d’autres propriétés au-delà de l’action antibactérienne[33].

Serions-nous les victimes du slogan « Les antibiotiques, c’est pas automatique » ? L’antibiorésistance est bien établie dans nos esprits[48]. Toutefois l’IHU module cette assertion en déclarant : « il n’est pas établi que la prescription d’antibiotiques par la médecine de ville ait le moindre impact sur la résistance. L’utilisation massive d’antibiotiques dans des milieux clos comme les hôpitaux ou les élevages d’animaux exerce une pression sélective qui favorise le développement de souches résistantes. Cependant, cette pression sélective n’est pas suffisamment importante dans le cadre de la médecine de ville pour que des souches résistantes puissent réellement se développer. Les données de terrain que nous recueillons de manière hebdomadaire l’attestent (100.000 souches testées). » [47].

Et voici que les risques d’augmentation de l’antibiorésistance resurgissent dans la presse[48][49]. En effet, une grande proportion des traitements proposés aux malades du Covid-19 dans le monde implique des antibiotiques…

L’OMS alertait encore sur le manque de nouveaux antibiotiques en janvier 2020[50]. On peut lire : « Deux nouveaux rapports révèlent que les perspectives de mise au point de nouveaux agents antibiotiques sont limitées. Les 60 produits en cours de développement (50 antibiotiques et 10 médicaments biologiques) apportent peu d’avantages par rapport aux traitements existants et rares sont ceux qui ciblent les bactéries les plus dangereusement résistantes (les bactéries à gram négatif). ».

On se demande s’il est encore rentable pour la recherche pharmaceutique d’explorer la piste des antibiotiques. Généralement ce sont les médicaments récents qui semblent permettre une grande valeur ajoutée…

Il faut remarquer que les antibiotiques rencontrés dans cet article sont d’anciennes molécules (plusieurs dizaines d’années) et sont donc aujourd’hui des médicaments génériques à quelques euros la plaquette[51]…

Est-ce à mettre en perspective avec les prises de parole publiques et médiatiques de spécialistes et leurs liens avec les laboratoires pharmaceutiques ?[52] On entend parler de conseillers du pouvoir et de conflits d’intérêts[53][54]. On peut lire : "Didier Raoult était le seul membre du conseil scientifique sans lien d’intérêts déclaré par l’industrie pharmaceutique".[54] Que penser ?

Pourtant l’épidémie à un coût, celui des vies. Le confinement a et aura un coût. On peut se demander qui en payera la note.

Une autre question surgit en arpentant la toile… Pourquoi autant de médecins se sentent le devoir de prendre la parole ? Les lettres ouvertes, les déclarations et les pétitions fleurissent au printemps[55][56][57][58][59].

On entend parler de liberté et d’interdiction[60] ou de « dictature administrative »[61]. Tandis que fin mars la France interdit la prescription de l’hydroxychloroquine en médecine de ville hors AMM, l’Italie la généralise afin d’essayer d’enrayer l’épidémie et de diminuer les flux de patients vers l’hôpital, en tentant une prise en charge précoce de la maladie[61][62]. On compare à l’Allemagne où « les médecins sont libres » [61]. Un rapport sur la gestion de l’épidémie en Corée du Sud indique « Devant l’absence de preuves thérapeutiques, qui prévaut aujourd’hui dans tous les pays au sujet de l’hydroxychloroquine, l’attitude des autorités de santé coréennes repose sur la confiance envers les prescripteurs. En tout état de cause, aucune polémique ne s’est développée ici sur le sujet, et chacun est à l’œuvre, du bas vers le haut, des praticiens vers les autorités, pour trouver au plus vite un consensus thérapeutique face à la maladie. » [23][63][64].

On se dit que les messages de tous ces médecins (qui d’une façon ou d’une autre ont fait passer l’information) et tous les résultats constatés auraient dû faire bouger les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Mais on ne voit pas de signe allant dans ce sens[65]. Alors la question change : pourquoi se sont-ils mis à parler dans la presse ou sur le web ?

Puis on lit « Jean-Jacques Erbstein préfère ne pas rentrer dans le détail de son protocole, sur conseil de l’Ordre des médecins, qui demande que les praticiens s’en tiennent aux médicaments validés pour le traitement du Covid-19. « Mais quand vous avez des personnes que vous suivez depuis vingt-cinq ans, qui sont malades, vous ne pouvez pas juste leur dire "prenez du Doliprane et faites le 15 si ça va très mal" », avance-t-il. » [10].

Jeudi 23 avril 2020 le conseil national de l’ordre des médecins publie un communiqué de presse[66][67]. Très rapidement les nouvelles tombent, on lit : « Des médecins mosellans sommés de se taire » et « Ils pourraient faire l’objet de procédures disciplinaires à l’issue de la crise sanitaire. »[68]. On apprend : « L'Ordre des médecins a mis en garde jeudi « une vingtaine » de médecins libéraux qui testent sur leurs patients un cocktail de traitements contre le Covid-19 dont l'efficacité n'est pas prouvée, les invitant à ne pas « susciter de faux espoirs de guérison » » [66].

Sur ce thème on entend alors parler de « protocoles « sauvages » », de « Chasse aux toubibs », d’ « inquisition »…[69][70][71].

On était juste parti faire un petit tour sur le web pour prendre des infos.

On avait juste pensé avoir compris qu’on pouvait essayer de traiter une pneumopathie atypique avec des traitements existants des pneumopathies atypiques.

Hier les médecins prêtaient serment en public et aujourd’hui on leur demanderait de se terrer ... et de se taire ?

