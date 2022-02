Antoine de Saint-Exupery : « va où tu veux, meurs où tu dois »

Le Musée des Arts Décoratifs (Paris) présente du 17 février au 26 juin 2022 une exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry avec la présentation du manuscrit original du Petit Prince et 600 pièces diverses conservées à la Morgan Library & Museum (New York). Ce dernier ouvrage écrit et publié aux États-Unis en 1943 paru en France en 1946 à titre posthume, tiré à 120 éditions étrangères et traduit en 500 langues et dialectes en font un des ouvrages à plus fort tirage de l'histoire. Saint-Exupéry avait confié son manuscrit à Silvia Hamilton avant de partir combattre depuis l'Afrique du Nord au printemps 1943, qui vendit le manuscrit à la Morgan Library & Museum en 1968. Mais Antoine de Saint-Exupéry à la personnalité complexe ne saurait se réduire à un conte « philosophique ».

Antoine de Saint-Exupéry né à Lyon le 29 juin 1900 découvre l'aviation l'été de ses douze ans avec un baptême de l'air à bord d'un Berthaud-Wroblewski à l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey. Lycéen, Antoine remporte le prix de narration de son lycée, son baccalauréat obtenu en 1917 il monte à Paris préparer le concours de l’École Navale. Après avoir échoué à l'oral en 1919, il envisage de devenir architecte et s'inscrit aux cours de l'Académie de Beaux-arts. En 1921 il accomplit son service militaire au 2° Régiment d’Aviation de Strasbourg. Sa qualification de pilote obtenue en juillet, il est muté au 37° Régiment d’Aviation de Casablanca (Maroc). Le jeune lieutenant est affecté à Istres avant de rejoindre le 33° Régiment d’Aviation du Bourget. Victime d'un traumatisme crânien à bord d'un Bréguet 14, Antoine de Saint-Exupéry est rendu à la vie civile en 1923.

Il est engagé en décembre 1926 par la Compagnie Latécoère dirigée par Didier Daurat qui vient d’inaugurer la ligne postale Toulouse-Dakar. La navigation se fait à vue, entre Agadir et Dakar s'étend le désert à perte de vue. Aux désagréments météorologiques, tempête de sable, air surchauffé, etc., s'ajoutent une présence hostile bédouine. Alors qu'il rejoint son affectation, Dakar, son Bréguet 14 s’écrase dans le désert, il est secouru plusieurs heures plus tard par un second appareil. Saint-Exupéry publie son premier texte, une nouvelle « L'Aviateur », 1926.

En 1927 la société Latécoère devient la Compagnie générale aéropostale (Marcel Bouilloux-Lafont) et Saint-Exupéry en est le chef d’escale à Cap Juby (Sahara occidental), un ancien petit fort entre Casablanca et Dakar. Il y entreprend la rédaction du manuscrit de son premier roman « Courrier Sud ». Son quotidien porte sur le ravitaillement, l'entretien des appareils attaqués par le sable qui s'infiltre partout et les négociations pour la libération des pilotes tombés aux mains mauresques. Au mois de juin 1928, l'appareil piloté par Marcel Reine avec à son bord l’ingénieur Édouard Serre se « crash » (is crashing) dans le désert, les deux Français sont capturés par des Bédouins qui exigent une importante rançon pour leur libération. Saint-Exupéry va négocier pendant quatre mois. De retour en France à la mi-novembre, « Saint-Ex » occupe la Une de tous les journaux.

Saint-Exupéry rejoint l’Aeroposta Argentina au mois d'octobre 1929 et ouvre la ligne en direction de la Patagonie. En 1930, il en parcourt les 2 400 kilomètres en douze heures, un record pour l'époque. Lorsqu’en juin Henri Guillaumet s’écrase dans les Andes à 3 500 mètres d’altitude, « Saint-Ex » part à sa recherche et le récupère cinq jours tard. Au cœur de l'été il rencontre à Buenos-Aires celle qui va devenir sa femme, Consuelo Sancin, la veuve d'un consul guatémaltèque. En 1931 Saint-Ex rentre en France pour la parution de « Vol de nuit »,. L'année suivante il est pilote d'essais pour le constructeur Caudron et va effectuer plusieurs dizaines de vol sur le Simoun monomoteur. L'arrivée de la compagnie Pan Am et Lufthansa interagit sur l’Aéropostale déjà ébranlée par la crise de 1929, la compagnie est mise en liquidation judiciaire le 1er mars 1931. Le 12 avril il épouse Consuelos qui porte pour la cérémonie une robe de mariée noire, à Agay (Var). Le couple est comme on dirait aujourd'hui dysfonctionnel et va mener une vie dissolue.

La mythique Aéropostale est rachetée en 1933 par la nouvelle compagnie Air France. Saint Ex, journaliste, est envoyé à Moscou du 3 au 29 mai 1935 pour rédiger une série de reportages pour Paris-Soir. Le 20, il est rappelé pour couvrir la catastrophe du « Maxime-Gorki » le plus grand avion du monde. Le 4 janvier 1936, le nom d’Antoine de Saint-Exupéry et de son mécanicien André Prévot font la une de tous les journaux, partis le 30 décembre pour un raid Paris-Saïgon, leur appareil s'est écrasé en Libye alors qu’ils tentaient de battre le record établi par André Japy. Le public est soulagé, les deux hommes sont vivants. Avec « Vol de nuit » et « Terre des hommes » (prix de l'Académie Française en 1939), le nom de Saint-Exupéry va se répandre dans les rubriques aéronautiques et littéraires. Fin mai 1939, Joseph Kessel dresse un portrait élogieux d'Antoine de Saint-Exupéry dans « Gringoire »,.

Saint-Exupéry réintègre l’Armée de l’Air en 1939 avec le grade de Commandant et il effectue des missions de reconnaissance et de bombardements. Lors de l’Armistice de 1940 il est démobilisé et part pour l'Amérique du Nord. En 1941, hospitalisé à Los Angeles pour soigner ses anciennes blessures, Saint-Exupéry reçoit la visite de l’actrice et amie Annabella qui lui lit des contes d’Andersen. L'année suivante Saint-Exupéry intrigue à dessiner un petit personnage sur la nappe lors d'un diner au restaurant. Cela fait déjà longtemps qu'il personnalise ses courriers adressés à ses proches de la sorte. Elizabeth Reynal, la femme de son éditeur lui demande de l'accompagner d'une histoire, Saint-Exupery de conclure un contrat avec Reynal & Hitchcock pour un conte pour enfants. L'aviateur et écrivain va rédiger ce conte à Long Island (New-York) entre juin et novembre 1942.

Le débarquement allié en Afrique du Nord (8 au 16/11/42) va permettre à Saint-Exupéry, plus Giraudiste que Gaulliste, de combattre aux côtés des Américains. Réintégré sur ordre d’Eisenhower, il est affecté le 10 avril au groupe 2-33 basé en Algérie. Il accomplit des missions de renseignement et de cartographie en préparation du débarquement en Provence prévu pour le 15 août. Le 8 mai 44 le Groupe de Reconnaissance 2/33 prend ses quartiers en Sardaigne. Il est promu commandant le 21 juin 43 avant de rejoindre la Corse le 17 juillet 1944. Son âge, ses vilaines blessures (il ne peut plus lever son bras gauche depuis un accident en 1938), ses addictions à alcool et aux médicaments, sa maladresse et son étourderie légendaires ne plaident pas en faveur du « doyen des pilotes de guerre ». Françoise Giroud qui l'a rencontré en 1936, lors du tournage de Courrier Sud, dira de lui : « Il m'a donné mon baptême de l'air. Il n'était pas très bon pilote. Nous avions dû atterrir en catastrophe. Il était distrait, léger, ça faisait partie de son charme. Mais il était crucifié par les infidélités de Consuelo ».

Autorisé à accomplir cinq missions de reconnaissance, Saint-Exupéry va en accomplir le double ! La dixième, un vol de reconnaissance au-dessus d'Annecy-Grenoble-Chambéry d'une altitude de 30.000 pieds, durée prévue 5 heures. Le 31 juillet 1944 le commandant Saint-Exupéry, 6.500 heures de vol à son actif, décolle du terrain de Poretta près de Borgo à bord d'un Lockheed Lightning P 38 (appareil monoplace bipoutres, bimoteurs, non pressurisé et désarmé) F-5B n° 42-68223 vers 8 h 45, la station radar annonce que l’avion a franchi la côte vers Hyères à 9 h 15. Les heures passent, l'appareil qui dispose de 6 heures d'autonomie n'est toujours pas signalé par la chaîne de radars, son plan de vol prévoit un retour par Nice. A 15 h 30 le pilote et l'appareil sont supposés perdus, les optimistes espèrent qu'il a connu un incident technique et a été contraint de se poser quelque part, voire fait prisonnier. On n'aura plus de nouvelles du pilote et de son appareil. La mémoire de Saint-Exupéry est célébrée à Strasbourg le 31 juillet 1945 et déclaré « Mort pour la France » le 20 septembre.

Le 7 septembre 1998 un homme d'équipage du chalutier marseillais l'Horizon a son attention attirée par un reflet métallique au fond du chalut. Le conglomérat de sédiments brisé livre une gourmette en argent sur laquelle est gravé : Antoine de Saint-Exupéry, c/o Reynal and Hitchcock 386 4th Ave, N.Y.C. Au cours de l'année 2.000, un plongeur marseillais découvre les débris d'un l’aéronef P-38 par 85 mètres de fond et à une encablure au sud de l'île de Riou (Marseille). L'incertitude règne sur l'origine de l'appareil, le Groupe 2/33 a perdu 17 appareils sur 22, une dizaine de P-38 est tombée proche de nos côtes. Les investigations vont confirmer que l'épave est bien l'appareil que Saint-Exupéry pilotait ce jour-là.

Le mystère et les circonstances de la disparition du pilote écrivain Antoine de Saint-Exupéry restent entiers, panne, incident technique, erreur de pilotage, attaque ennemie ? Quelques semaines après la disparition du P-38, un Cassidain a déclaré avoir vu le corps d'un aviateur flotter dans une anse de l'île de Riou ! Au mois de septembre 44, un pêcheur a rapporté dans ses filets un corps, l’acte d’Etat-civil stipule : « Le trois septembre mil neuf cent quarante-quatre à dix-neuf heures, quartier des « Pins Penchés », nous avons constaté le décès d’un individu, du sexe masculin, dont l’identité n’a pu être établie et dont la mort paraît remonter à la première quinzaine d’août mil neuf cent quarante-quatre. Le signalement est le suivant : âgé de trente à quarante ans, taille d’environ un mètre soixante-quinze, de corpulence vigoureuse, dans un état de décomposition avancée auquel adhéraient encore quelques lambeaux d’effets militaires. Du crâne dénudé subsistaient seuls l’os occipital et une partie du pariétal gauche ; le membre supérieur droit était sectionné au niveau de l’épaule mais le bras et l’avant-bras gauche étaient encore adhérents. Le tronc était à demi sectionné au niveau du bassin ; des deux membres inférieurs les cuisses seules subsistaient ». Un fait interpelle, la tombe de ce militaire inconnu (en l'absence d'une analyse ADN la sépulture risque de rester anonyme) est désignée par les anciens du village « la tombe de l’écrivain », mais Saint-Exupéry mesurait 188 centimètres et son corps doit présenter une quinzaine de fractures anciennes.

Après la découverte de l'épave, deux anciens pilotes allemands vont déclarer avoir abattu l'avion de Saint-Exupéry. Un marseillais d'affirmer avoir vu l'avion tomber vers la pointe de Riou vers 11 h 30 où il pêchait en compagnie de ses frères. L'appareil avait une double queue, venait de l'est et volait à très basse altitude avant de basculer à environ 200 mètres de la pointe du Riou. Un ami lui aurait confié, quelques jours plus tard, qu'un avion français avait essuyé les tirs des mitrailleuses allemandes placées sur l'ile Maire ! Aucun impact de balle n'a été relevé sur les pièces du p 38 ramenées à la surface (environ les 3/4 du P 38), pièces exposées au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.