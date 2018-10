Antoine Sfeir, l’homme qui simplifia « l’Orient Compliqué »

" Chaque fois que l’homme s’est senti supérieur à un autre, cela a abouti à une tragédie ; chaque fois qu’un clan, une tribu a convoité les biens et les richesses d’un autre clan ou d’une autre tribu, cela a fini par un massacre." Antoine Sfeir, L'Islam contre l'Islam



"Spécialiste du monde arabe et musulman, Antoine Sfeir, est décédé à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, des suites d’une longue maladie. M. Sfeir avait 70 ans.

Fondateur des Cahiers de l’Orient, revue trimestrielle, il avait commencé sa carrière en tant que journaliste au sein du service étranger du Jour, en 1968. C’était avant la fusion des journaux L’Orient et Le Jour, qui donnera naissance à L’Orient-Le Jour.

En 1976, après avoir été enlevé et torturé par une milice palestinienne, il quitte le Liban en guerre civile.

"Cet événement a renforcé chez moi le refus de l’émotion dans le métier. J’ai appris aussi une chose après ça, c’est que j’avais envie de transmettre, et cela ne s’est jamais arrêté. J’étais déterminé et j’ai eu la chance de retravailler très vite dans le journalisme. Un métier dont on ne se lasse pas et où l'on apprend tous les jours. On est à la fois étudiant et transmetteur…", avait-il raconté au site Paroles de corses.

Depuis la France, il collaborera avec des nombreuses journaux et médias, dont La Croix, Le Point, Le Figaro, Europe 1, et publiera plusieurs essais sur les affaires moyen-orientales, dont Les réseaux d'Allah (Plon, 1997) ; L'islam contre l'islam, l'interminable guerre des chiites et des sunnites (Grasset, 2012) ; Dictionnaire du Moyen-Orient (collectif, Bayard, 2011) ; Chrétiens d'Orient : Et s'ils disparaissaient ? (collectif, Bayard, 2009)…

Avec son dernier opus, "L'Islam contre l'Islam : l'interminable guerre des sunnites et des chiites", il remporta le prix Livre et droits de l'Homme à Nancy.

Antoine Sfeir exerçait également en tant que consultant pour des entreprises privées et donnait régulièrement des conférences.

En 2003, il avait dépeint l'universitaire Tariq Ramadan comme un "spécialiste du double langage", dont l'influence sur la jeunesse serait plus dangereuse que celle des islamistes violents, ce qui lui vaudra une plainte en diffamation. Il sera relaxé. En 2005, il lancera, avec Jean-Michel Quillardet, ancien grand maître du Grand Orient de France, l'Observatoire de la laïcité, qui se voulait "un groupe d'étude et de prospective afin de renforcer le principe de laïcité". Chevalier de la Légion d'honneur, Antoine Sfeir présidait depuis 2014 l'ILERI (Institut libre d'étude des relations internationales), qui a fait part de "sa grande tristesse". Il a également présidé le Centre d’études et de réflexion sur le Proche-Orient (CERPO) et a enseigné les relations internationales au CELSA-Paris IV."

Du Liban, M. Sfeir disait : "Le Liban c’est le « vouloir vivre ensemble », dans le respect de l’autre tel qu’il est. J’ai eu la chance de pouvoir draguer le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue et le dimanche à l’église. C’est aussi cela qui m’a permis de m’ouvrir sur ces différentes religions et d’apprendre à les connaître."

Sources :

https://www.lorientlejour.com/article/1136771/antoine-sfeir-nest-plus.html

https://antoinesfeir.wordpress.com/

https://lescahiersdelorient.org/antoine-sfeir/

https://www.diploweb.com/_Antoine-SFEIR_.html

Dialogues avec Antoine Sfeir, Version Longue http://www.librairiedialogues.fr/livre/3604573-l-islam-contre-l-islam-l-interminable-guerre-d—antoine-sfeir-grasset Version longue de la rencontre avec Antoine Sfeir, qui a eu lieu le 4 octobre...