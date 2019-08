Aphorismes, citations et autre raccourcis

Sacrifiant à l’usage des réseaux sociaux et autres lieux de débat public, qui véhiculent sur internet les idées sous des formes souvent proches de l’aphorisme, l'auteur tente d'exprimer ci-après sa réflexion sur des questions de société, à coups de raccourcis proches du tweet, livrés en vrac et éventuellement assortis de liens. La formule étant couramment employée par les commentateurs, ces derniers sont cordialement invités à ne pas en changer en participant par leurs réactions.

« Tout être humain est avant toute autre activité ou toute autre opinion un consommateur » (Gaston Bouthoul in Traité de sociologie, tome II, p. 180 – Payot 1968.) »

Parce qu’il doit impérativement ne serait-ce que se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner, l’homme est un consommateur. Il l’est depuis sa conception jusqu’après sa mort – comme en attestent les marchés du prénatal et du funéraire – et se double d’un producteur dès qu’il est en âge de travailler. Il est ainsi, avant toute autre opinion ou considération, un agent économique au service de la société, mais aux dépens de son environnement. Et plus le nombre de ces agents augmente, plus leurs besoins s’accroissent – outre ceux qu’ils s’inventent toujours plus nombreux –, plus ils produisent et s’enrichissent collectivement, quelles que soient les conditions du partage de leur richesse. Qu’il s’agisse de ressources non renouvelables ou de pollution, les atteintes à l’environnement augmentent d’autant et s’ajoutent à celles d’une nature jamais avare de catastrophes inopinées ou cycliques.

Le progrès comme tous les malheurs du monde en découlent.

Comment nier cette évidence, dans son rapport avec le caractère pyramidal de notre société, non moins incontournable que la relativité d'une richesse et d'une pauvreté qui existent existent l'une par l'autre ? Un destin aveugle assigne à chacun, à sa naissance, sa place au sein de cette pyramide sociale dans laquelle les pauvres se multiplient structurellement à une cadence qui peut être 6 à 20 fois celle des riches, selon la partition de la société ? Jusqu’où irons-nous, alors qu'elle s’hypertrophie toujours plus, sous la pression de 250 000 êtres humains supplémentaires qui viennent s'ajouter quotidiennement à sa population et que son sommet s’éloigne ainsi incessamment de sa base, les écarts de richesse entre ses occupants se creusant inéluctablement d’autant ?

10 Raccourcis à ce propos :

- 1 - L'humanité ne vit pas une crise politique ni même de société, comme bon nombre d'entre nous le croient encore ; elle vit les débuts d’un drame qui peut être fatal à la civilisation, à bref terme. Les êtres humains en douteront-ils encore en y succombant ?

- 2 - Vaut-il mieux le progrès et un bien-être inégal pour 3 ou 4 milliards d’humains, dans le respect de leur environnement, ou la stagnation dans une indigence égalitariste et le saccage de la planète, par bientôt 11 milliards et plus de ravageurs ?

- 3 - Toute croissance démographique nécessite plus de développement, entraînant à son tour une perte d'habitat, davantage de pollution et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

- 4 - L’écologie n’a ni parti ni patrie. Toute tentative d’appropriation est contre-productive, une obligation s’imposant à toute proposition, pour lui conférer un caractère viable et durable : Favoriser la réduction et la stabilisation de la population humaine pour les générations futures par la dénatalité, partout où cela est nécessaire.

- 5 - Bien au-delà de la frugalité des consommateurs, la décroissance énergétique repose sur leur nombre. À quoi bon sa frugalité quand la population ne cesse d'augmenter ? La seule solution viable et durable est d'ordre démographique. ÉCOLOGIE DÉNATALISTE.

- 6 - Qui peut prétendre faire dans « l’équitable » et le “bio” en quoi que ce soit, quand l’air et de l’eau sont d’ores et déjà pollués au-delà du tolérable en maints endroits de la planète ? Seule solution viable et durable : commencer par réduire et stabiliser la population humaine, par la dénatalité. Tout en dépend.

- 7 - La vérité seule importe face à la réalité sociale et environnementale. Quel qu’en soit le prix, c’est celui à payer par l’humanité pour assumer ses erreurs. Tant à des fins environnementales que sociétales, une forme d’écologie conditionnant toutes les autres s’impose d’urgence : l’ÉCOLOGIE DÉNATALISTE

- 8 - Chaque génération a toujours reproché aux précédentes leur incapacité à résoudre des problèmes qui sont imputables à l’espèce, dans la démesure de ses ambitions et son refus de reconnaître les fondamentaux de sa condition ; reste à espérer que celles qui manifestent aujourd'hui en soient conscientes.

- 9 - Tout investissement ne donnant pas la priorité à la lutte contre la surnatalité humaine est vain et contraire aux intérêts à terme de la planète et de toutes les espèces qui la peuplent.

- 10 - La remise en cause du régime omnivore de l’espèce humaine est rendue nécessairre par sa prolifération. Et à la cadence de 250 000 consommateurs supplémentaires quotidiennement, nul doute qu’après l’agriculture et l’élevage intensifs, viendra le temps du maraîchage intensif. Quand tout sera bio, plus rien ne le sera.

... À suivre