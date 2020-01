Apocalypse en Australie...

@Alain : « L’Australie est un démenti cinglant à vos thèses délirantes ».

Sens toi complètement libre d’exposer à cette assemblée de beuveurs très illustres et autres vérolez les climats de l’Australie, les régimes des vents et leurs variations selon les années, les couvertures végétales et les sols, les variations hydriques, et les politiques forestières — s’il y en avait — sur les états qui ont subi des dommages.

Pour toi le risque est nul : je n’ai pas la planche Australie de l’Atlas Mondial des Sols de la FAO, donc pas de topo climatique sur ce continent.

Ici j’ai juste les planches pages 16 et 17 de l’Atlas Bartholomew, vieux de presque septante ans, 1950.

En revanche il est public que la reproduction marsupiale a pu se maintenir si longtemps en Australie, car elle économise les dépenses incompressibles d’une grossesse placentaire les mauvaises années — en Australie, des mauvaises années, il y en a ; c’est l’imprévisibilité qui est la règle.



En Californie, on sait : ce sont les zécolos qui ont exigé la politique irresponsable et criminelle d’interdire toutes les tranchées pare-feu, et tout ramassage du bois mort. Pareil en Australie, ou quoi ?