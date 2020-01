Apologie de la pédophilie : même pas honte !

En 1977, Gabriel Matzneff avait publié un texte pour prendre la défense d’adultes accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec des enfants. Il avait été signé par de grands noms dont Bernard Kouchner.

En janvier 1977, Gabriel Matzneff publie dans Le Monde et Libération une pétition défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants. Le texte avait, à l’époque, été signé par des personnalités comme Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Roland Barthes ou encore Bernard Kouchner. Le Point a interrogé ce dernier sur la question et sa défense est ahurissante :

« Sa pétition ? Mais la pétition de Matzneff, je ne l’ai même pas lue ! Daniel Cohn-Bendit et moi l’avons signée parce que Jack Lang nous l’avait demandé », a plaidé l’ancien ministre Bernard Kouchner, l’ancien Ministre de Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. « C’était il y a 40 ans. C’est une énorme erreur. Il y avait derrière une odeur de pédophilie, c’est clair. C’était une connerie absolue. Plus qu’une connerie, une sorte de recherche de l’oppression », a-t-il néanmoins regretté, rappelant qu’il avait été « le seul à dire que c’était un salopard [Matzneff] ». Comment alors expliquer cette signature chez de grands noms comme Sartre, Aragon ou encore Barthes ? Pour Bernard Kouchner, « c’est difficile à expliquer ». « Autre temps, autres mœurs. La période était bêtement laxiste, permissive. Les idéologies nous submergeaient. Connaissez-vous cette phrase de Camus : ‘Quelque chose en eux aspire à la servitude’ ? », a-t-il avancé.

Lire l’intégralité de l’article dans Valeurs Actuelles https://www.valeursactuelles.com/societe/la-defense-surrealiste-de-kouchner-signataire-dune-petition-pro-pedophile-en-1977-114923

En conclusion, je dirais l’intéressé qui a touché le fond en 1977 continue de creuser aujourd’hui en se défaussant par la trahison. Porter la tartufferie à ce niveau, c’est mettre la politique et l’éthique plus bas que le caniveau.

ooo0ooo

Après Mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire a défendu les pires dérives de la révolution sexuelle.

L’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu explique dans son livre paru en 2004 « Il est patent que le discours pro-pédophilie a des racines dans la Révolution culturelle que fut Mai-68 qui en appelait à la libération des corps et des sexualités ». Il est « temps de décriminaliser l’amour », proclame alors une partie de l’intelligentsia de gauche.

Dans les années 70 et 80, le romancier Tony Duvert l’assure : « Les gamins aiment faire l’amour comme on se mouche. » Le philosophe René Schérer le jure : « Le pédophile traite l’enfant qu’il désire ou qu’il aime comme un véritable partenaire sexuel. » Et le journaliste Guy Hocquenghem l’espère : « L’avenir est à la partouze généralisée » car « nous sommes des machines à jouir ». ....

Anne-Claude Ambroise-Rendu , Histoire de la pédophilie XIXe - XXIe siècle, Paris, Fayard, 2014,

Tony Duvert, Le bon sexe illustré, Paris, Minuit, 1974.

René Schérer, Une érotique puérile, Paris, Galilée, 1978.

https://www.franceculture.fr/societe/quand-des-intellectuels-francais-defendaient-la-pedophilie