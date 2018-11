Appel au Général de Villiers : « Mon Général, la France vous attend ! »

La semaine dernière, il s’est passé quelque chose d’important : le Général de Villiers s’est exprimé et a laissé comprendre qu’il était, peut-être, disposé à participer à la vie publique. C'est un événement qui n'a pas été traité à la hauteur de son importance. Et pour cause : il dérange !

Depuis son limogeage, j’espérais qu’un jour le Général de Villiers fasse ce geste car je pensais qu’il était l’une des rares personnalités françaises capables d’imposer l’union des Patriotes indépendamment de toute considération partisane. Je comptais l’y appeler au printemps prochain avec d’autres Patriotes inquiets pour l’avenir de notre pays. J’ai donc devancé l’appel sous forme d’une pétition intitulée Mon Général, la France vous attend ! qui, en six jours, a réuni 1 293 signatures.

Et ce n’est qu’un début car je reçois de nombreux témoignages de Français désireux de sortir de l’impasse qui peut nous mener à un juin 1940 civilisationnel. Cette cause est vitale ; par conséquent, mon appel s’adresse à tous les Patriotes et ne dérange qu’une catégorie de gens : les politicards qui se préfèrent au premier rang d’une France préfecture de l’UE que seconds d’une grande France. Et ça n'a pas tardé : aussitôt des forces réactionnaires, c’est-à-dire ayant pour seul souci la préservation de leurs positions et privilèges, se sont mises en branle pour, en sous-main, saboter cette initiative. Mais rien n’empêchera que l’espérance des Français en une alternative aux politiques qui, depuis quarante ans, tendent à la disparition de la Nation française en sapant ses fondements, ne débouche sur quelque chose de grand.

Cette campagne s’articule autour de la qualité du général de Pierre de Villiers ; comme si faire appel à lui faisait peser le spectre d’une dictature militaire sur la France. A l’appui, cet argument : Charles De Gaulle a été appelé au pouvoir en 1958 et en a profité pour trahir les Français en bradant l’Algérie.

« De Gaulle a trahi, donc, on rejette Pierre de Villiers ! » Quelle absurdité, quel aveuglement ! Ces gens oublient qu’en 1961-62, il y eut face à De Gaulle tous les généraux qui l’avaient porté au pouvoir en 1958 et bien d’autres mus par le sens de l’honneur. Et ce sont les forces de l’anti-France, politiciens et idéologues socialistes et communistes, qui l’ont soutenu politiquement et lui ont permis de brader l’Algérie contre le gré des Algériens eux-mêmes et pour leur plus grand malheur.

___________________________

Appel au Général Pierre de Villiers

https://www.change.org/p/g%C3%A9n%C3%A9ral-pierre-de-villie…

Mon Général,

La France est à la croisée des chemins.

Des forces porteuses d'une idéologie mortifère pour notre pays sont à l'œuvre depuis bientôt quarante ans ; leur projet est de déconstruire la Nation française en niant les fondements de sa civilisation, en occultant son histoire, et en sapant ses institutions.

Depuis quelques années, les négateurs et dé-constructeurs de la nation française sont devenus assez puissants pour porter leurs fondés de pouvoir à la tête de notre pays, de ses institutions et de ses forces vives. Là, ils ont, peu à peu, éliminé ceux qui avaient le dessein de conserver la grandeur de la France.

Votre limogeage a ouvert les yeux des Français ; la dignité avec laquelle vous avez réagi leur a rappelé la grandeur de cette âme aristocratique dont Alexis de Tocqueville disait que l'élévation morale était le seul moteur de ceux qui en sont heureusement dotés. Mieux, elle leur a donné envie d'avoir à leur tête quelqu'un comme vous. Les Français sont, j'en suis sûr, très nombreux, et de tous bords, à rêver d'une personnalité telle que la vôtre à la tête de notre pays.

C'est pourquoi je me permets, Mon Général, de vous demander de considérer cet appel et de songer sérieusement à vous présenter à l'élection présidentielle de 2022.

Kader Hamiche, français par le sang versé, Béziers