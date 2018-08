Appel au Ministre Le Drian, à cesser l’escalade dans l’infamie et la forfaiture - NON à l’accueil des « Casques Blancs » en France

L’affaire « Benalla » qui monopolise depuis plus de 10 jours l’espace politico-médiatique a éclipsé une information essentielle qui devrait pourtant retenir l’attention de tous les citoyens.

En effet, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a communiqué, le 22 juillet, au sujet des « Casques Blancs » exfiltrés, via Israël, de Syrie en Jordanie par des Etats occidentaux :

« La France est prête à contribuer à l’accompagnement et à la protection de ces personnes et de leurs familles… »

puis le 23 juillet : « La France est activement associée à l’opération qui a permis à des Casques Blancs et leurs familles de quitter la Syrie où leur sécurité était gravement compromise. Cette opération prévoit leur réinstallation dans des pays tiers. La France prendra sa part dans l’accueil des Casques Blancs et leurs familles ».

Or, les « Casques Blancs » ne sont pas les sympathiques secouristes bénévoles d’une prétendue ONG indépendante et apolitique secourant « la population syrienne », tels qu’ils se présentent et telle que cette présentation est abondamment relayée par l’Etat Français et nombre de médias car en l’occurrence, ils ne secourent absolument pas les civils qui soutiennent le gouvernement Syrien et encore moins les soldats de l’armée Syrienne.

De plus, quantité d’articles, de vidéos et de témoignages rendus publics par des résidents Syriens, par de vrais journalistes d’investigation, de diverses nationalités, qui se rendent régulièrement en Syrie mais aussi par des élus, notamment Français, qui s’y sont rendus également, démontrent que ces « Casques Blancs », auteurs de violences et d’exactions, sont, soit des sympathisants des groupes islamistes radicaux / djihadistes / terroristes, soit eux-mêmes des activistes au sein de ces groupes.

En effet, les « Casques Blancs » sont EXCLUSIVEMENT présents dans les territoires contrôlés par ces groupes y compris par l’Etat Islamique et Al Nosra – Al Qaïda en Syrie – et sont SYSTEMATIQUEMENT présents là où toutes les prétendues attaques chimiques ont lieu et où le gouvernement Syrien est immédiatement, sans aucune enquête, accusé de les avoir commises.

Les « Casques Blancs » sont financés à hauteur de dizaines de millions de dollars, par des Etats occidentaux, principalement par les USA et la Grande-Bretagne et ces millions de dollars servent notamment à financer ces mercenaires et metteurs en scène de la propagande de guerre destinée à favoriser, par la manipulation des faits et de l’opinion publique, le renversement du gouvernement Syrien.

Il faut souligner à cet égard, que c’est sur la base de leur mise en scène filmée dans un hôpital à Douma, suite à une prétendue attaque chimique, et mise en ligne le 7 avril dernier sur les réseaux sociaux que le Président Macron et le gouvernement ont fait bombarder illégalement des sites en Syrie, déclenchant ainsi un acte de guerre qui aurait pu mettre la vie de nombreux peuples en danger.

Le 6 juillet dernier, l’OIAC, organisme chargé des analyses sur cette prétendue attaque chimique a rendu un rapport préliminaire dont les conclusions sont accablantes pour les « Casques Blancs » et encore plus pour l’Etat Français : ( Extrait )

« Les laboratoires désignés par l'OIAC ont analysé des échantillons prioritaires. Les résultats montrent qu'aucun agent neurotoxique organophosphoré ou ses produits de dégradation n'ont été détectés dans les échantillons environnementaux ou dans les échantillons de plasma prélevés sur des victimes présumées. »

Ainsi, c‘est dans ce réel contexte que l’Etat Français et d’autres Etats de l’Union Européenne ont annoncé la décision d’accueillir des « Casques Blancs » qui représentent clairement et indéniablement une grave menace djihadiste/terroriste pour les peuples de l’Union Européenne ; menace contre laquelle ces mêmes Etats sont sensés tout mettre en œuvre pour l’éradiquer.

Cette décision d’accueil annoncée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, de « Casques Blancs » et de leurs familles en France, sont une infamie et une forfaiture de plus aussi scandaleuses qu’inacceptables.

Le gouvernement n’a pas mandat du peuple Français pour augmenter la menace terroriste mais a, au contraire, le devoir de l’éradiquer et cela passe immanquablement par le renoncement à cet accueil en France de « Casques Blancs » et de leurs familles.

J’invite tout ceux qui partagent ce constat à signer la pétition dont le lien figure ci-dessous :

https://www.mesopinions.com/petition/politique/accueil-casques-blancs-france/46456

Hier, j’ai adressé un courrier en recommandé, avec des dizaines de liens – courrier complet en pièce jointe -, à Mr Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères afin de solliciter le renoncement à cet accueil en France et que ce renoncement soit partagé au niveau de l’UE puisque les règles de l’Union Européenne exigent la libre circulation des personnes entre Etats membres.

Parmi ces liens et à mon sens, chacun devrait prendre le temps d'écouter avec la plus grande attention les propos aussi sidérants qu’effrayants - certains sont repris dans mon courrier - tenus lors d’un débat radiodiffusé, le 10 mars 2017, par le député de l’Assemblée Nationale mais avant tout médecin, Nicolas Dhuicq, après s’être rendu en Syrie et notamment à Alep.

https://fr.sputniknews.com/radio_desordre_mondial/201703101030397025-casques-blancs-film-syrie/