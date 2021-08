« Appel aux francs-maçons ; contre la loi sanitaire et pour la défense des valeurs républicaines »

Chers frères, n’étant pas affilié à une obédience, c’est en tant que citoyen et « maçon sans tablier » que je m’adresse à vous en espérant compréhension et soutien dans le combat que nombre de Français portent dans leur âme, le combat contre les lois de ségrégation sanitaire. C’est ainsi qu’il faut nommer ces lois dont l’effet est d’interdire à une partie de nos concitoyens un accès à des lieux accueillant du public et par voie de conséquence, à mener une vie sociale, égale en droit à celle des autres citoyens. Quel est le délit commis par ces citoyens justifiant qu’ils soient ainsi punis, privé de terrasse, de conférences, de salles de sport, de médiathèque, d’accès aux maisons accueillant les anciens, d’accès aux hôpitaux ? Leur seul délit est de ne pas avoir eu le temps d’accomplir un parcours vaccinal complet ou d’avoir fait le choix de ne pas être vacciné. Nombre d’entre eux ne pourront pas travailler. A-t-on déjà vu un régime interdire à une catégorie d’humains l’accès à certaines professions ?

Ce choix est-il condamnable ? Pour les un oui, et pour les autres non. En vérité, ce choix repose sur une appréciation de la balance bénéfice risque, et c’est la Raison qui ensuite décide. Cette balance varie en fonction de chaque personne. Pour un sujet jeune, la vaccination ne va pas de soi, notamment parce que le recul sur des effets à long terme n’est pas suffisant, alors que par ailleurs, les études de distribution tissulaires n’ont pas été réalisées et que diffuser un ARN par des exosomes n’est pas si anodin qu’on ne le pense. Par ailleurs, une infection virale est bien plus immunisante qu’une vaccination et permettra une immunité de masse conséquente chez les enfants et les ados. La science devra éclaircir ces points mais elle n’a pas à nous dicter le choix personnel de la Raison. Et cette Raison, parlons-en, elle est le symbole de vos confréries depuis qu’elle fit son apparition chez les philosophes, puis dans la maçonnerie spéculative où elle fut vénérée dans les loges et adoptée comme l’une des valeurs universelles commune à tous les hommes et garantissant l’usage de la liberté de conscience. Sapere aude ! Aies le courage de te servir de ton entendement, telle est la devise des Lumières selon Kant.

La circulation du virus ne justifie pas une loi de ségrégation sanitaire d’autant plus que les dernières données du CDC indiquent qu’un vacciné peut être autant contagieux qu’on non vacciné et donc que cette loi repose sur une part d’arbitraire, instaurant une inégalité entre des citoyens. La mise en place de cette loi sanitaire représente un engrenage dangereux. Peu à peu le régime autoritaire imposant la santé, la pureté vaccinale, met en péril le régime républicain dont votre confrère Montesquieu disait qu’il a comme ressort la vertu et j’ajoute, les valeurs ; alors que le despotisme repose sur la crainte. Continuer dans la voie des restrictions sanitaires, c’est glisser vers un tout autre régime, celui du despotisme démocratique, avec une verticalité entre l’exécutif et une population imprégnée de considérations scientifiques et idéologiques approximatives. Le Parlement n’est plus qu’une chambre d’enregistrement des décisions autoritaires d’un exécutif qui tend à se passer des corps intermédiaires et prend appuis sur une opinion publique formatée par les discussions du bistrot médiatique. Verticalité entre le chef, ses lieutenants et la société ; mais quel est donc le nom de ce régime ? Qui du reste divise les Français, les oppose et crée une atmosphère peu propice au développement d’une république basée sur l’amitié, la fraternité. La loi sanitaire engendre des frères ennemis, mes chers frères !

L’heure est grave. La politique sanitaire s’assoie sur les valeurs que vous avez toujours défendues, chers frères ; elle s’assoie sur les combats que vous avez menés pour façonner une nation portée par les valeurs universelles, avec des avancées successives, pendant les Lumières vous avez porté les idées philosophiques permettant d’en finir avec l’Ancien Régime ; au moment de l’Empire, vous avez propulsé les lois de modernisation de la vie publique ; puis pendant la Troisième République vous avez porté les loi sociales, les combats pour la dignité humaine, les lois de 1901 et 1905. Peut-être n’avez-vous pas conscience du tournant dangereux qui s’opère dans le pays. Lors des événements mettant en péril l’unité de la Nation, vous avez su être présents dans les cortèges, en octobre 1980 après l’attentat rue Copernic, en avril 2002 contre l’arrivée au second tour de Jean-Marie le Pen, en janvier 2015 après l’attentat contre Charlie Hebdo.

Chers frères, vous savez que l’Histoire est déjà entendue, elle sait la vérité sur les lois sanitaires et la passe historique que nous traversons ; les sages ont déjà jugé les événements. La France traverse une sombre période, elle est marquée par un « syndrome d’effritement », elle voit la république, la nation et son unité s’étioler. Allez-vous laisser ce qui devrait être votre combat entre les mains d’activistes peu recommandables, ces fameux agitateurs démoniaques croqués par Hermann Broch ? Ou allez-vous mobiliser vos loges et vos contacts pour défendre la république ? Dans la rue 4 septembre puis le 11 septembre 2021, aux côtés des forces vives de la nation, ingénieurs, travailleurs, médecins, syndicalistes, étudiants ? La conscience n’a pas de date de péremption, elle ne n’éteint jamais. Françs-maçons, enfants de la nuit, fils de l’aube ?