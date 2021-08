Appel citoyen aux forces de l’ordre et de sécurité

Forces de l’ordre, forces de sécurité, soldats du feu, militaires, je vous un adresse un appel vibrant à vous citoyens particuliers que je tiens en haute estime car je suis convaincu que l’heure est grave.

Je sais que vous êtes des hommes de devoir mais avant tout des hommes de valeur. Ayant moi-même servi comme officier chef de quart dans la Marine Nationale, je fus en opération sur un escorteur d’escadre en zone sous tension il y a bien longtemps déjà et ce mot valeur figurait en bonne place sur mon bâtiment avec trois autres : Honneur, Patrie et Discipline.

Plus qu’un pays, je sais que vous défendez les valeurs de ce pays, votre patrie, celle à laquelle vous êtes attachés pour les idéaux qu’elle représente et qui s’inscrivent au fronton de chacune de nos mairies jusqu’aux plus modestes, ces idéaux qui rassemblent aujourd’hui une population grandissante et constituée de personnes de tous bords dans les rues afin de manifester contre ce qu’ils ressentent, à juste titre, comme une évolution grandissante vers une dictature, en commençant par la version sanitaire.

Vous savez comme moi qu’il ne suffit de pas de porter un uniforme pour faire honneur au corps dans lequel on est inséré. Celui de Pétain n’imposait pas le même respect que celui du général de Gaulle. Vous avez le sens du sacrifice, chevillé au corps et vos camarades qui tombent au combat ne vous découragent pas de poursuivre votre mission avec humilité et modestie bien que vos actions soient parfois héroïques.

Vous vous battez pour que nous restions libres mais pas pour que nous restions englués dans une sécurité mortifère, imposée par un gouvernement totalement irresponsable à la faveur de mesures dont les terribles conséquences perdureront pendant de longues années.

Vous êtes prêts à livrer votre sang, mais pas pour contribuer à diviser les français, déchirer les familles et aboutir à un suicide social à cause d’une pandémie qui mériterait plutôt le qualificatif de peurdémie, tant la vision qui en est donnée par les autorités politiques en gouvernance et médicales à qui on donne la parole sur les grands médias est épouvantable, totalement anxiogène, plongeant des enfants dans la détresse allant jusqu’au suicide et mettant toute une société au bord de la dépression.

Vous êtes les remparts derrière lesquels nous, le peuple, devons nous sentir protégés et non pas les remparts derrière lesquels une oligarchie malfaisante se sent protégée, enfin pour un temps, car la révolte gronde, ami, entends-tu ….

Un peuple ne peut vivre que d’espérance. Constater au quotidien que les libertés individuelles régressent, que les avancées sociales durement acquises sont remises en cause sur l’autel d’un monde entièrement aux mains de financiers sans scrupules, que le niveau scolaire s’effondre, que les moyens alloués aux services de santé deviennent dérisoires et qu’il va falloir rembourser une dette colossale dans une perspective d’austérité, tandis que les géants de ce monde, entre autres GAFAM, se gavent et que la bourse se porte comme un charme, ne peut qu’allumer le feu aux poudres.

Je n’incite pas le peuple à la violence, car le chaos engendré produirait plein de victimes à déplorer, mais je crois en revanche fermement au principe de désobéissance civile pacifique. J’invite policiers, CRS et gendarmes à ne pas céder aux passions tristes, à accomplir, certes, leur devoir, comme ils en sont mandatés, afin de contenir tout débordement de violence, mais à faire preuve de discernement, à ne pas avoir la matraque lourde, voire pas de matraque du tout, à refuser catégoriquement d’utiliser des engins pouvant blesser, en éborgnant par exemple, une personne non forcément visée mais située malencontreusement sur la trajectoire de cet engin diabolique.

Vous avez été des héros, en risquant votre peau pour sauver d’innocentes personnes pendant ces funestes périodes d’attentats terroristes et nous vous avons vénéré comme des semi dieux. Vous restez nos héros, enfin je veux le croire et je continuerai de le faire, même si parmi vous, certains montreront un excès de zèle face à des ordres imbéciles.

Je vous en conjure, ne maltraitez pas votre frère, qui est face à vous derrière votre bouclier, même s’il vous crache dessus ou vous lance un projectile car s’il est ainsi, ce n’est pas toujours parce qu’il a choisi la voie du mal, le système actuel devenant de plus en plus impitoyable pour les déclassés, ceux qui ne peuvent pas servir la mondialisation, les start loser, les zéros de cordée, ceux qui gravitent dans la start down nation et qui vous font voir chaque jour un peu plus le mot Fraternité se fissurer quand vous le regardez au moment de la levée du drapeau.

Soldats du feu, dont la devise Périr ou Sauver, parvient toujours à m’arracher une larme, je veux vous témoigner mon immense respect pour votre courageuse décision de grève en protestation contre le passe sanitaire.

Si les hommes d’argent ont contribué à ruiner ce monde, que les hommes d’honneur se relèvent pour nous préserver de sa destruction, sinon je crains que la vie de nos enfants et de nos petits enfants ne devienne aussi cauchemardesque que celle d’un cerveau dans un bocal qui serait connecté à une l’intelligence artificielle piloté par un groupe de vrais hommes déshumanisés, avec un module BFM qui tournerait en boucle.

Et pour finir comme arguments de la déshumanisation en marche, observez l’indigne traitement d’isolement qui a été imposé à des personnes âgées lesquelles en sont mortes non de covid mais par désintérêt pour la vie, pire, les inhumations expéditives qui ont eu lieu sans laisser la possibilité aux proches de pouvoir faire leur deuil.

Non, non, non, trois fois non, mille fois non, ce monde, vous n’en voulez pas !