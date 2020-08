Appel de Ferry à tirer sur des Gilets Jaunes : pourquoi Branco et Boulo n’ont-ils pas agi en justice ? (la piste Cohn Bendit)

@nenecologue

« La seule chose en commun de tous (les gilets jaunes et les autres), c’est le RIC ! »

a part nous sortir des inepties en chaîne comme les 150 couillons instrumentalisés par la macronie, le RIC n’engendrera rien d’autre.

le RIC c’est un piège à cons

Pas besoin de RIC quand la charge de la peur est remise dans le bon sens et que ce sont les représentants qui ont peur du peuple et non le peuple qui a peur de ses représentants.

le refus du port du masque et le rejet des injonctions paradoxales d’un gouvernement de mythomanes sont des choses bien concrètes et bien plus communes que ce fameux RIC à coup sur instrumentalisé comme tout ce qui tourne autour de la démocratie dite participative (élément de langage au même titre que le journalisme dit d’investigation qui ne sont là que pour faire oublier que par essence la démocratie se doit bien évidement d’être participative et que par essence le journalisme se doit d’être d’investigation),

encore faut il pour cela qu’une majorité retrouve sa colonne vertébrale et sa dignité,

ce que les GJ originels avaient retrouvés avant d’être noyautés par les gauchistes