Appel des intellectuels à l’arrêt de l’offensive militaire turque contre les Kurdes de Syrie

« Il en va de l’avenir de nos démocraties en Europe, auxquelles les terroristes de DAESH pourraient à nouveau s’attaquer s’ils se trouvaient ainsi aider, directement ou indirectement, par cette erreur géostratégique, et a fortiori diplomatique, d’Erdogan. »

A l’instar de la médiacratie, vous semblez confondre « intellectuel(-le)s avec »intelligentsia« !

Que n’est-il venu à l’idée de cette même »intelligentsia« de s’indigner et protester en leur temps contre les monceaux de cadavres et les flux de réfugiés suscités par l’intervention en Irak, par les déstabilisations occidentales orchestrées en Libye, en Syrie et partout au Moyen-Orient et en Afrikanistan par mercenaires jihadistes interposés, ou encore contre le commerce d’armes occidental alimentant la très cruelle guerre au Yemen, ...

... ou peut-être (on peut rêver !) de s’offusquer de la terreur éborgnante et mutilante de cess armes de guerre à »létalité réduite« à laquelle recourt la République des Droits de l’Homme et du Citoyen pour mater dans nos rues les légitimes protestations de son propre peuple, plutôt que la justifier - au nom de l’humanisme, bien entendu ! - par la disqualification médiatique des protestataires en beauf’s fascisants, racistes, antisémites, homophobes, ..., j’en passe et des meilleures !???

La seule présence sur la liste des signataires d’un ex-ministre de l’éducation et très subtil philosophe plus habile à facturer au contribuable des cours non prestés qu’à cacher son mépris pour une populace qu’il est prêt à faire massacrer par la troupe suffit à me dissuader de la honte d’apposer ma signature sur la même pétition.

Quand avec la caution de son »intelligentsia« , l’Occident déstabilise, corrompt, trahit ses alliances et retourne sa veste au gré des circonstances, qui peut encore s’y fier ! Et quand se drapant des oripeaux de la »démocratie« ou agitant le leurre de ses valeurs »humanistes« , cette même »intelligentsia« pousse le ridicule jusqu’à pleurer l’inconséquence stratégique et l’impuissance subséquente de ses maîtres, elle ne met jamais en exergue que sa propre hypocrisie !

S’il est une erreur géo-stratégique et diplomatique majeure justifiant l’invasion ottomane du Kurdistan, c’est bien que les Kurdes se soient fiés aux promesses du »visage pâle à la langue fourchue« : que le Sultan joue son va-tout militaire dans le nord d’un état syrien que l’Occident n’a eu de cesse de dépecer par proxies jihadistes interposés est bien logique et que l’Occident trahisse une fois encore ses engagements et ses alliés n’a malheureusement rien de très original !

Les Kurdes syriens peuvent néanmoins se rassurer sur leur sort : indéfectiblement soutenu par la Russie, le président Assad ne laissera pas l’armée turque envahir le Nord de son pays, et Poutine semble disposer des atouts diplomatiques et géo-stratégiques propres à contenir les ambitions territoriales du Sultan.Peut-être pas idéale, mais seule solution présentement valable pour épargner l’hémoglobine et sauver ce qui peut encore l’être du massacre !



Comme quoi, en matières diplomatiques et géo-stratégiques, mieux vaut se fier à la sagacité du joueur d’échec qu’aux promesses inconsidérées et inconséquente d’un flambeur au poker.

A méditer peut-être par notre brillante »intelligentsia", par tous les serviles vassaux de l’Oncle Sam et dans les couloirs de ses larbins en €urocratie !?