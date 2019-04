Appel des intellectuels et artistes, au sultan du Brunei, contre la peine de mort et la charia

APPEL DES INTELLECTUELS ET ARTISTES AU SULTAN DU BRUNEI :

CONTRE LA PEINE DE MORT A L’ENCONTRE DES HOMOSEXUELS ET DES ADULTERINS

Une nouvelle et grave atteinte aux droits humains frappe aujourd’hui le Brunei, petite mais riche monarchie pétrolière d’Asie du Sud-Est : la peine de mort par lapidation, voire à coups de fouet, pour les homosexuels et les adultérins. Ce châtiment venu d’un autre âge, particulièrement barbare et rétrograde, vient d’être officiellement promu, au prétexte d’on ne sait quelle pseudo loi coranique – l’abominable charia – par l’actuel sultan, un dictateur nommé Hassanal Bolkiah, de ce pays.

AVEC GEORGE CLOONEY ET ELTON JOHN

C’est contre cette inique « justice islamiste », où la loi religieuse l’emporte sur le code civil, qu’un acteur tel que George Clooney, dont on connaît le combat en faveur des droits de l’homme, vient de s’ériger, très courageusement, en demandant le boycott des neuf luxueux hôtels* à travers le monde occidental, libre et démocratique, dont cet infâme tyran est le mégalomane propriétaire. Voici, à cet épineux sujet, ce que George Clooney écrivait textuellement, il y a quelques jours à peine, sur « Deadline » : « Chaque fois que vous séjournez dans l’un de ces neuf hôtels, ou que vous y organisez une réunion ou que vous y dînez, vous mettez directement de l’argent dans la poche des personnes qui choisissent de lapider et fouetter leurs propres citoyens » Dont acte !

A cet appel de George Clooney vient par ailleurs de s’associer, tout aussi méritoirement, une autre star planétaire : le chanteur Elton John, non moins critique à l’encontre d’une aussi cruelle, abjecte et criminelle sentence, contraire aux valeurs éthiques comme aux principes philosophiques censés guider toute civilisation digne de ce nom.

UN ENJEU DE CIVILISATION

Humanistes et démocrates, c’est donc dans le même état d’esprit, mus par une identique liberté de conscience, qu’elle soit individuelle ou collective, que nous nous rangeons, mes amis intellectuels et moi, hommes et femmes de bonne volonté, aux côtés de George Clooney et d’Elton John, afin de demander instamment au sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah, de renoncer, toutes affaires cessantes, à cet odieux assassinat, que ce soit par lapidation, pendaison ou toute autre forme de torture, d’hommes et de femmes dont le seul « tort », aux yeux de cette lecture abusive, outrancière et caricaturale de l’islam (culture pour laquelle nous éprouvons, par ailleurs, le plus grand respect), est d’aimer, sincèrement, une personne du même sexe ou en dehors des liens du mariage.

AU NOM DE L’HUMANITE

Il n’est point, sans cet impératif moral, d’humanité qui vaille !

*Voici la liste de ces neuf hôtels :

Londres : « The Dorchester », « 45 Park Lane », « Coworth Park »

Paris : « Le Plaza Athénée », « Le Meurice »

Los Angeles : « Bel Air », « Beverly Hills Hôtel »

Rome : « Hôtel Eden »

Milan : « Principe di Savoia »

Signataires :

Daniel Salvatore Schiffer : philosophe, écrivain, éditorialiste

Elisabeth Badinter : philosophe

Robert Badinter : ancien Ministre français de la Justice (Garde des Sceaux), artisan de l’abolition de la peine de mort sous la présidence de François Mitterrand

Stéphane Barsacq : écrivain

Hélène Bravin : essayiste, spécialiste du monde arabo-musulman

Véronique Bergen : philosophe, écrivain

Jean-Marie Brohm : professeur émérite des universités

André Comte-Sponville : philosophe

Jacques De Decker : écrivain, dramaturge, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique

Nadine Dewit : artiste-peintre

Lou Ferreira : philosophe, écrivain, dramaturge

Luc Ferry : philosophe, ancien Ministre français de l’Education Nationale

Guy Haarscher : professeur émérite de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et professeur au Collège d’Europe (Bruges)

Marek Halter : écrivain

Jean Jauniaux : écrivain, président de « Pen Club » Belgique (association d’écrivains)

Catherine Louveau : sociologue, professeur émérite des universités (Paris)

Daniel Mesguich : acteur, metteur en scène, écrivain

Edgar Morin : sociologue, philosophe

Maryam Namazie : porte-parole de « One Law For All » et du Conseil des ex-Musulmans de Grande-Bretagne

Eric Naulleau : écrivain, animateur de l’émission télévisée, sur Paris Première, « ça balance à Paris »

Fabien Ollier : directeur des éditions QS ? et de la revue « Quel Sport ? »

ORLAN : artiste plasticienne transmédia

Robert Redeker : philosophe

Marie-Laure Reyre : productrice de cinéma

Jean-Marie Rouart : écrivain, membre de l’Académie Française

Elisabeth Roudinesco : historienne de la psychanalyse

Isa Sator : artiste-peintre

Eric-Emmanuel Schmitt : écrivain, dramaturge

Daniel Sluse : directeur de l’Ecole Supérieure de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège

Milos Sobajic : artiste-peintre, sculpteur

Jacques Sojcher : philosophe, écrivain

Annie Sugier : présidente de la Ligue du Droit International des Femmes (association fondée par Simone de Beauvoir)

Pierre-André Taguieff : philosophe et historien des idées, directeur de recherche au CNRS

Jeanie Toschi Marazzani Visconti : essayiste, journaliste

Michel Wieviorka : sociologue

Jean-Claude Zylberstein : éditeur, avocat