Appel général : les carottes ne sont pas encore cuites

Moi, citoyenne française héritière d'un pays où les philosophes des lumières ont amené à l’écriture des droits de l’homme,



- je demande aux journalistes actuels de ne pas obéir aux diktats d'une propagande digne d'un ex pays soviétique et de servir la liberté d'expression et de ne pas assassiner Charlie encore et encore en diffusant en boucle le nombre de cas positifs d'une maladie qui a tué moins que la grippe de 2018,**



- je demande aux médecins de dire haut et fort qu'un masque en tissu ou papier n'arrête pas un virus et que même en cas d'Ebola, et d'une épidémie massive, il faudrait y rajouter des gants, une blouse etc... et que de porter un masque qu'on enlève avec ses doigts, qu'on remet, qu'on enlève sans précaution est crétin, inutile et même dangereux.



- je demande aux épidémiologistes de dire haut et fort que le virus est peu circulant



- je demande aux médecins et prof de svt de nous dire que des conditions drastiques d'hygiène ( gel et masque) participent à l'appauvrissement de notre microbiote intestinal et à son dérèglement. Il est le garant de notre équilibre immunitaire et les virus et bactéries qui nous agressent quotidiennement le maintiennent en alerte pour nous défendre en bonne santé tout le long de notre vie.



- jé demande aux profs de français d'enseigner à leurs élèves l’esprit des lumières qui amène à l’esprit critique et met en doute la pensée unique et toute propagande émise par les gouvernants.



- je demande aux profs d’histoire de rappeler à leurs élèves les événements de Vichy et la collaboration, ainsi que la propagande communiste qui a eu lieu ensuite dans tous les pays de l’Est. Et de leur faire lire du Kundera. Et de leur dire qu’on avait dit « plus jamais ça » et que l’on est pas innocent en se réfugiant derrière la phrase « on ne savait pas ». il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.



- je demande aux profs de maths de faire réfléchir aux statistiques et de savoir faire des ratios. 60 000 morts en Inde sur un total de 1.3 milliard d'habitants c'est peanuts comparé à de nombreuses maladies, et cela dans tous les pays du monde. De leur montrer des camemberts sur la mortalité Covid en Suède. Aux us. En France par rapport aux nombreux cas dus au diabète. Aux cancers. Aux grippes. Même au simple rhume quand il est associé à une pathologie sévère.



- Je demande aux profs d'éducation morale et civile, puisque c'est le nouveau nom, de reparler des valeurs républicaines dont la première est la liberté.



- Je demande aux professeurs de philosophie de les faire réfléchir à ce concept de liberté et que le liberté ne doit jamais céder à la contrainte de la peur mais érigée comme la règle de respect de l'autre « je respecte l’autre donc je mets le masque si quelqu'un qui s’exprime fragile me demande de le faire quand je m’approche d’elle »



- Je demande aux profs de langue de refuser de faire cours avec un baillon et pour eux et pour leurs élèves.



- je demande aux profs de musique de refuser à les faire chanter à travers un masque ou de leur faire chanter « Diego » et « Résiste » et "envole moi"



- je demande aux proviseurs et parents de réfléchir que si on les laisse manger côte à côte à la cantine sans masques, il est aberrant de leur imposer le masque en classe d'autant plus qu'ils se voient pour la plupart au dehors.

- je demande à tous de se renseigner et de chercher des informations en dehors de la télé, d’analyser les statistiques pas les cas positifs ( positifs de quoi au fond ?) mais les décès, de trier les informations hors du lavement quotidien de cerveau.

Je garde ce terme de lavement, émis par mon beau père qui, bien que bientôt octogénaire, s’interroge et le terme de lavement m’a fait penser au lavement baryté, on envoie de l’eau et on vide ... alors que dans le lavage, il peut y avoir un aspect positif, le lavement va plus loin, il vide le cerveau.



- jé demande une mutinerie en fait collective ... quand sur un bateau, le capitaine fait des choses stupides, il relève du bon sens et de la survie de tous de réfléchir par soi même et de relever le capitaine de ses fonctions.