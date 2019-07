Appel pour signer la pétition contre la privatisation d’Aéroports de Paris

Depuis plusieurs décennies, l’État français se sépare d’entreprises publiques qui sont pourtant stratégiques pour fournir des services publics de qualité sur tout le territoire et pour garantir l’indépendance du pays. Ces entreprises d’intérêt général sont vendues, à bas coût, à des oligarques mercantiles.

Ces oligarques détiennent de nombreuses entreprises du CAC40, qui étaient jadis principalement des entreprises publiques. Ils détiennent aussi la plupart des grands média français. Ils se servent de leur pouvoir pour influencer les décisions de l’État. Ils parrainent certains candidats qui, une fois élus, agissent pour leur intérêt (comme Emmanuel Macron avec la suppression de l’ISF, de la flat tax, de l’exit tax ; le vote de la loi travail et des privatisations, ...).

Désormais, la puissance des oligarques est considérable en France et elle continue de progresser malgré la crise. Le patrimoine du premier d’entre eux, Bernard Arnault, est estimée à plus de 90 milliards d’Euro soit 7,5 millions d’année de SMIC, à comparer avec l’apparition d’homo sapiens qui date de seulement 300 000 ans.

Mais rien n’est inéluctable, il est toujours possible d’inverser le cours des choses, pour se réapproprier les biens dérobés et retrouver l’esprit des lumières avec une démocratie moins corrompue.

Ainsi, pour la première fois, une procédure constitutionnelle permet aux citoyens de contrecarrer un nouveau plan de pillage de l’oligarchie, via le référendum d'initiative partagée initié contre la privatisation d’Aéroports de Paris.

Aéroports de Paris rapporte chaque année plus de 150 millions d’Euro à l’État. C’est aussi un monopole naturel, dont la gestion est critique pour la sécurité du pays. Avec cette privatisation l’État va donc perdre de l’argent, et il est très probable que les usagers voient les prix augmenter bien plus vite que l’inflation, comme pour les autoroutes.

Il est donc vital de créer un élan citoyen pour contrer ceux qui parasitent la République et la démocratie. Soyons lucide, la réussite de cette procédure ne mettra pas un terme à la domination des oligarques, mais ce sera une victoire importante en vue des combats actuels et futurs.

Il ne faut pas que les citoyens se laissent impressionner par les suppôts de la pensée dominante, qui dénigrent cette pétition et tentent de faire douter les électeurs de leurs capacités à décider.

Alors, si vous ne l’avez pas déjà fait, dépêchez vous de vous rendre sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 pour déposer votre soutien et n’oubliez pas de diffuser largement ce message autour de vous [1].

Un citoyen face à un oligarque est une fourmi, mais un oligarque face à un million de citoyens est aussi une fourmi !

[1] Le site https://www.adprip.fr permet de consulter le nombre de signataire de la pétition.