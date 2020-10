Appels au boycott et à la vengeance : La France entre dans un nouveau cycle de violences

Face à la déferlante qui prend de l’ampleur de jour en jour, face aux portraits de Macron brûlés et piétinés par la foule de mécontents (du jamais vu pour un président français avant mai 2017), le Quai d’Orsay demande l’arrêt d’une campagne qui n’a pas de sens car argue-t-il c’est l’islam radical qui est dans le viseur de l’État français et non pas celui modéré.

La colère est mauvaise conseillère. Trop de politique aussi. « Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent » , a déclaré le chef de l'État français Emanuel Macron. C’était mercredi soir 21 octobre dans la cour de la Sorbonne lors de la cérémonie d’hommage national rendu à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, décapité par un jeune tchéchène de 18 ans (un acte condamnable et abject rappelons-le) devant le collège il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, dans le Département du Val-d’Oise en région parisienne quelques jours après que l’enseignant a montré à ses élèves des caricatures du prophète de l’islam Mohammed. Si le président français, 42 ans le 21 décembre prochain, s’était arrêté à « nous porterons la laïcité » sans ajouter « nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent », d’aucuns diraient, du moins dans le monde musulman, que la réaction est normale. Mais claironner devant des dizaines de millions de Français dont 6 millions de confession musulmane (3 fois plus si l’on compte les résidents non naturalisés français) que État français continuera à cautionner la publication de caricatures insultant la personne la plus sacrée de la foi islamique n’est pas une chose normale, d’autant plus que l’auteur des propos est le magistrat suprême d’une grande nation démocratique donc supposé être le président de tous les Français. On peut mettre ce mot de trop sur le compte de la colère mais ça ne tiendra pas la route comme explication. D’abord parce que M. Macron n’en est pas à sa première attaque verbale contre l’Islam. La plus récente avant celle dont elle est question ici a été lâchée le vendredi 2 octobre devant la mairie de Les Mureaux (Commune des Yvelines) dans un discours sur le projet de loi sur « le séparatisme islamiste ». Sa petite phrase « L’islam est en crise » a également suscité la colère sur les réseaux sociaux et au sein des institutions islamiques dont Al-Azhar asharif au Caire qui a qualifié de « racistes », les propos de Macron.

DEMI-MOT

Macro qui croirait qu’il évoluait en terrain conquis n’avait peut-être pas imaginé que ses mots risquent de coûter cher à l’économie de son pays déjà à genoux à cause de la pandémie du covid-19 qui ne cesse d’y gagner du terrain. Et pour cause ! La France est confrontée à un appel au boycott de ses produits dans plusieurs pays musulmans. Un hashtag viral qui a sonné la mobilisation générale exhorte tous les musulmans de la planète et ceux qui les soutiennent à ne plus acheter les marques hexagonales de Bic à la Vache qui rit et Évian en passant par Dior, Total, Peugeot, Renault, Citroën, L'Oréal… Ce groupe de cosmétiques réalisant une bonne partie de son chiffre d’affaires au Moyen-Orient Au Koweït, le Qatar et la Turquie épicentres de l’appel au confinement des produits français, des supermarchés n’ont pas trop attendu pour débarrasser les rayons de produits tricolores devenus indésirables. Face à la déferlante qui prend de l’ampleur de jour en jour, face aux portraits de Macron brûlés et piétinés par la foule de mécontents (du jamais vu pour un président français avant mai 2017), le Quai d’Orsay demande l’arrêt d’une campagne qui n’a pas de sens car argue-t-il c’est l’islam radical qui est dans le viseur de l’État français et non pas celui modéré. Lundi matin dans un tweet Macron tempérait à demi-mot en répétant que la France ne cédera pas au chantage. Idem du chef du patronat qui a reconnu tout de même que cette campagne de boycott est « mauvaise nouvelle ». Ok ! Seulement on ne soigne pas l’islam radical représenté par une minorité en insultant le prophète de 2 milliards de musulmans dont le monde sunnite célèbre l’anniversaire de naissance ce jeudi 29 octobre. Ce genre de propos ne fait qu'encourager le terrorisme et aggraver la spirale de la violence.

