Apple, 10 ans d’équilibre des succès et de nombreux trébuchements sous la direction de Tim Cook

Peu d'entreprises technologiques sont aussi influentes, grandes et riches qu'Apple, la société américaine qui gagne des milliards de dollars par an, principalement grâce à ses iPhones et services d'abonnement pour stocker des fichiers en ligne, écouter de la musique et télécharger de la musique.

La décennie qui touche à sa fin a certainement été dominée par les smartphones, et Apple a été le protagoniste mais selon plusieurs observateurs, il n'a pas conduit à la naissance d'un nouveau produit qui pourrait même minimalement répéter le succès planétaire des iPhones.

En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de six fois supérieur à celui de 2009. Son nouveau quartier général, à Cupertino, en Californie, est somptueux et plus grand que le Pentagone, généralement au sommet des plus grands bâtiments jamais construits par l'humanité.

Chacune des cinq principales divisions d'Apple, si elle est prise individuellement, pourrait être inclus dans la liste du magazine Fortune des 500 entreprises les plus rentables. Mais en plus des résultats économiques, il ya ceux liés aux produits et la capacité d'Apple d'avoir été en mesure ou non de promouvoir une certaine façon de faire des affaires et de voir le monde.

La décennie a commencé avec Steve Jobs, le co-fondateur d'Apple, toujours à la tête de l'entreprise, mais avec les difficultés liées à sa santé précaire. Tim Cook est issu des activités mondiales d'Apple, il savait très bien comment l'entreprise fonctionnait.

L'autre grand succès d'Apple avec Tim Cook, par opposition à celui de Jobs, a été les écouteurs sans fil AirPods, qui étaient populaires en 2016 et qui, en particulier aux États-Unis, se sont beaucoup vendus.

Cependant, ni l'Apple Watch ni l'AirPod n'ont atteint l'impact ou l'ampleur des innovations présentées par Steve Jobs. Certaines catégories de produits ont également connu une réduction significative des ventes, comme les iPads, en raison d'une saturation du marché des tablettes et d'une diminution de l'intérêt pour leur format.

La baisse de la demande n'est certainement pas dépendante de Cook et probablement, si vous regardez autour, vous ne trouvez pas beaucoup de grandes innovations dans l'industrie de la technologie pour la décennie, étant donné que l'une des choses les plus pertinentes étaient des assistants à domicile comme Echo d'Amazon et Google Home.

Cependant, Tim Cook a réussi à mieux gouverner l'entreprise dans un ralentissement des ventes de smartphones, qui affecte tous les fabricants dans les principaux marchés, en particulier dans l'Ouest. Apple a diversifié son offre autant que possible, produisant des produits qui répondent à des demandes et des besoins différents de ses clients, mais prévoit de compenser la baisse des ventes avec des prix plus élevés.

La société tente également de pousser autant que possible ses services, tels que ceux pour le streaming musical, la télévision, les jeux vidéo par abonnement et l'enregistrement de fichiers en ligne, pour produire des revenus supplémentaires face à la baisse des ventes de ses produits physiques

Ces dernières années, Apple a également choisi une voie très intéressante pour faire de la protection de la vie privée l'une de ses forces, d'un point de vue marketing. Apple a mis à la disposition des utilisateurs des options pour minimiser l'utilisation de leurs données et de mieux contrôler qui peut accéder à quoi et comment.

Cook a à plusieurs reprises qualifié la vie privée de « droit de l'homme ».

En conclusion : Apple reste ce qu'il a été pendant de nombreuses années, la plus importante entreprise de produits technologiques pour les consommateurs individuels, un acteur fort non seulement dans son industrie, mais dans la société dans son ensemble. E'norme et riche, il n'est pas encore clair si elle sera le fournisseur préféré de musique, de programmes de télévision ou de services d'information. Et il n'est même pas clair s'il sera jamais en mesure de faire un nouveau produit très réussi.

