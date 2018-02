APPLE contr’ATTAC

English

Le 2 décembre 2017, au moment des achats de fin d'année, les militants d' ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) ont occupé, pacifiquement et à visage découvert, pendant 3 heures, le magasin Apple de la place de l'Opéra à Paris. En réponse, Apple fait un procès pour risque imminent pour Apple, ses employés et ses clients lors de ces opérations,devant le TGI de Paris.

Apple veut faire interdire à ATTAC l'entrée dans ses magasins sous peine de 150 000 € par infraction.