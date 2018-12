Voilà une série d’articles qui, sûr, vont assurer la notoriété du Professeur VaZlin tant ils s’adressent à tous, aux citoyens désireux de décrypter le message des politiques, comme aux politiques qui veulent surtout qu’ils ne le puissent pas.

Apprenez la Langue de Bois avec nos élus. Première leçon :

Le but de la langue de bois, c’est faire de superbes phrases qui sonnent avec d’autant de profondeur qu’elles n’ont aucune consistance. Car, comme on ne peut saisir ce qui n’a pas de sens, on peut encore moins le critiquer.

D’abord, choisir un vocabulaire sophistiqué est essentiel. Aujourd’hui, le mot à la mode est « ambition » C’est beau comme mot ! Notre président Macron l’adore, au point de l'avoir prononcé 3068 fois en un peu plus d'un an (1)

Et manifestement, cette « ambition » a déteint sur nos élus locaux.

Par exemple, (entendu à la Communauté d’agglomérations Pays Basque -la plus grande de France- pour défendre un budget qui passe mal) (2) : « il faut se donner les moyens de nos ambitions »

Or, le mot « ambition » utilisé seul n’est qu’un flou artistique. Un vrai discours serait : « nous avons l’ambition de faire ceci-cela, et voilà les moyens dont nous disposons. Suffisent-ils ou non ? Si non, que fait-on ? Qu’en pense le citoyen ? »

Employer le mot « ambition » seul, au contraire, lui confère une « aura » qui flatte le sentiment de l’auditeur, lequel a l’impression d’être partie prenante d’un projet « ambitieux ».

Quant à ceux qui connaitraient le truc, comment critiquer un projet « ambitieux » sans être accusé de « manquer d’ambition » ?

Donc voilà un mot parfait pour se sortir d’embarras sans avoir la moindre justification à fournir. Vous voyez le système : plus on est coincé, plus il faut faire dans le nébuleux, dans le « fondu-enchaîné »

Un excellent exemple nous est donné par le président de l’Agglo Pays Basque, Jean René Etchegaray. Répondant à un journaliste de Mediabask, il affirme que les dépenses de l’Agglo n’augmentent pas alors qu’à l’évidence le budget explose, il lâche alors à la désespérée : « notre ambition est supérieure à l'addition des ambitions d'hier » (3)

Alors là, chapeau l’artiste ! qui enchaine aussitôt : « Mais il faut être clair. Si on veut développer un certain nombre de politiques publiques, on ne le fera pas autrement qu'avec de la fiscalité »

Exactement le contraire de ce qu’il affirmait précédemment au journaliste !

