Apprenez la langue de bois avec nos élus (leçon 2)

Toutes les études montrent que …

Ça, c’est la phrase qui tue !

Cette phrase vaut tous les diplômes ! Pas besoin d’être un spécialiste en la matière, puisque toutes les études le disent, les chiffres qui vont suivre sont in-dis-cu-ta-bles ! Et le nuage de Tchernobyl s’arrêtera à la frontière !

Combien d’études ? Toutes vraiment ? Faites par qui ? Qui datent de quand ? etc.., etc.. autant de questions que vous aurez d’autant moins la possibilité de poser que l’orateur est un notable, même si vous savez que sur le sujet, il ne pompe que pouic !

Avec une telle « déclaration péremptoire » en ouverture, ou ses synonymes : Il est de source sûre que ….. On ne peut nier que …..Tout le monde s’accorde à dire que … Ce que veulent les Français c’est.. etc, etc, tout ce que est dit ensuite est d’ores et déjà justifié, même les plus grosses c.. et les plus gros mensonges.

Car la langue de bois a toujours un but : soit cacher son incompétence (comme nous l’avons vu dans la leçon N°1) soit abuser les citoyens.

Exemple pratique :

Août 2017, déclaration péremptoire du président Macron, pour faire passer la pilule de l’augmentation de la CSG pour les retraités :

"les pauvres d’aujourd’hui sont souvent moins les retraités que les jeunes".

Qu’en est-il ? (Chiffres 2014, derniers connus à la date de cette déclaration) (1)

- Moyenne des pensions : 1.250 euros nets par mois

- Moyenne des salaires des moins de 25 ans : 613 euros par mois !!!

Donc, la déclaration de Macron est vraie !

Et le but sous-entendu : puisque ce que je dis est vrai, ce que je fais est juste !

Bon, d’accord, il faut choisir les « bons » chiffres et leur tordre un peu le cou. Par exemple, occulter les revenus des + de 25 ans (25 à 39 ans 1.580 euros en moyenne par mois), plus importants que ceux des retraités.

Donc, ne pas en parler.

En choisissant de mettre en compétition les 650 € des moins 25 ans aux 1250 € des richissimes retraités (qui tout aussi bien aident ces mêmes jeunes), plus démonstratif que ça, tu meurs (de faim).

Et le plus important est fait : manipuler ceux qui gagnent peu de leur travail en stigmatisant le manque de solidarité des « riches » retraités.

On justifie ainsi la hausse de la CSG aux yeux d’une partie de l’électorat prête à accepter qu’entre deux pauvres, il y en ait toujours un de plus riche.

(1) https://www.lci.fr/politique/hausse-csg-pour-emmanuel-macron-les-pauvres-d-aujourd-hui-sont-souvent-moins-les-retraites-que-les-jeunes-qu-en-est-il-vraiment-2062972.html