Apprenez la langue de bois avec nos élus. Leçon 3

mince alors, je donne pour le cancer et il y a de plus en plus de cancer, ça sert donc à rien, je donne pour le téléthon et il y a de plus en plus de malades, ça sert à rien, je prends un loto patrimoine et il y a de plus en plus de ruines, ça sert à rien, je donne à l’abbé Pierre et il y a de plus en plus de SDF, ça sert à rien, je donne (bien obliger) pour notre glorieuse armée de paix et d’amour et il y a de plus en plus de guerres, ça sert à rien, puisque tout ça ne sert à rien je vais écouter cet être supérieurement intelligent et subtil qu’est Mr Legendre et ne vais plus donner à rien