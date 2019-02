Apprenez la langue de bois avec nos élus (leçon 4)

@Professeur VaZlin’ Pour les restaurateurs, on part de très bas ! Il faut plus qu’une aumône sur la TVA pour redresser la situation et pour pouvoir payer correctement un travail difficile.

Il faut bien comprendre que les petites et moyennes entreprises en France constituent le plus grand réservoir d’emplois. Arrêter de les massacrer avec des charges et contraintes administratives en constante augmentation est indispensable.

Dernière contrainte en date : le prélèvement à la source, travail supplémentaire de comptabilité que les organismes comptables se sont empressés de facturer aux entreprises.

Pour les multinationales, difficile de les atteindre, elles profitent des possibilités de la mondialisation pour faire de l’optimisation fiscale, en fait faire fabriquer dans les pays esclaves, gérer dans les paradis fiscaux et nous vendre en France au prix fort avec une marge très faible (la grosse marge est faite dans les paradis fiscaux) pour réduire l’imposition au maximum.

Et pour s’opposer à cela il faut changer de politique, revenir à une politique nationale de souveraineté. Il n’y a que par le vote des électeurs que cela peut se faire. Les électeurs qui se plaignent devraient y réfléchir.