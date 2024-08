@Géronimo howakhan

la grosse guerre , qui va tuer des milliards est rendue inévitable par disons certains..

ce que je me demande non par peur, car la vie humaine n’en est plus une de toutes façons, mais par extreme curiosité, la civilisation avant nous il y a 12 000 ans environ fut éliminée par des débris de comètes, sur terre, mer produisant ce qui est connu à tort comme le déluge par la bible, erreur de traduction ??? car en anglais on ne dit pas déluge mais flood..alors que ce fut une montée soudaine des eaux, allons nous suivre le meme sort...

soyons réalistes nous faisons tout pour ça en parfaite ignorance..c’est réellement un suicide en cours..tout en faisant le malin et le kéké des plages quand rien ne se passe encore..

https://globalsouth.co/2024/08/17/how-should-moscow-respond-to-threats-from-its-baltic-neighbors/

Another danger is that Washington actually encourages not only irresponsible rhetoric, but also irresponsible actions of American satellites. The latter, convinced of their impunity, may go too far in mindlessly provoking Moscow and thereby lead the United States and Russia to a direct armed clash. Again, we can only hope that the American instinct for self-preservation will be stronger than arrogance.

Hopes are hopes, but it is obvious that Russia has already exhausted its reserve of verbal warnings. Hostile moves by opponents do not require condemnation, but suppression, and in any case, an adequate response. Now the question is about the airfields of NATO countries, including Poland, where the F-16 aircraft transferred to Kiev will be based ; about possible attempts from the Estonian and Finnish sides to disrupt navigation in the Gulf of Finland ; about the prospect of Lithuania stopping railway communication between Kaliningrad and the main territory of Russia under various pretexts, as well as about significant threats to our an ally of Belarus. A tough response at an early stage in the development of each of these plots has a better chance of stopping a dangerous escalation. Of course, the most powerful position for Russia is the attitude to active actions, following a preventive strategy, when Moscow does not respond to the escalating steps of the enemy, but itself has a strategic initiative.