Après la crise sociale et la crise politique, la crise institutionnelle ?

Céder aux revendications des GJ en prenant des mesures fortes d’apaisement (rétablissement de l’I.S.F., revalorisation des bas salaires et des aides en tous genres, etc).

Révoquer le premier ministre (PM).

Depuis le début du quinquennat et contrairement à l’esprit de la Constitution, c’est E. Macron qui gouverne seul.

Après avoir été relégué à un rôle de second plan, le PM est poussé sur le devant de la scène depuis le début de la crise, le PDR s’accordant d’intervenir par une prise de parole pour le moins décevante à la télévision.

Changer de premier ministre n’a de sens que si le PDR change le cap de sa politique. Ce que manifestement il n’envisage pas de faire actuellement.

Par ailleurs si d’aventure le PDR choisissait cette option, il lui faudrait constituer une nouvelle équipe. Or on a vu qu’il avait eu des difficultés à trouver un MI lors du récent renouvellement partiel de son gouvernement.

Cette option n’est donc raisonnablement pas envisageable.