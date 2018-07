Après la France « black, blanc, beur », vive la France « bleu, blanc, rouge »

Lorsqu'un événement réussit l'exploit de réunir toutes les couches de la société, il serait stupide de ne pas l'utiliser pour tenter de renouer le lien qui s'est cassé dans notre pays.

Bien sur cette victoire est éphémère. Alors comment peut-on s'en servir pour qu'elle soit utile sur la longueur ?

Déjà en commençant par ne plus mépriser le sport, car mépriser le sport c'est aussi mépriser les gens qui le pratiquent, l'aiment et le fêtent.

Beaucoup ont critiqué le style trop défensif des bleus, mais bien défendre est aussi une qualité. Quelle plaisir prenons-nous à regarder un match où l'une des deux équipes laisse des boulevards à l'adversaire.

"L'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres" disait Sir Alex Ferguson, le célèbre entraineur de Manchester United.

Pour bien défendre, il faut avant tout beaucoup de solidarité. Cela demande une exigence de chaque instant.

Bien sur on aime tous le football offensif, mais faut-il pour autant dénigrer une équipe qui défend à la perfection. Nous sommes bien entendus admiratifs devant les gestes d'attaquants, mais n'est-il pas aussi impressionnant de voir un défenseur avoir le geste décisif qui va permettre de sauver son but. N'est-il pas admirable d'observer une équipe organisé à la perfection, qui va savoir s'organiser en fonction de l'adversaire, l'empêcher d'approcher de son but, qui fait preuve d'une grande concentration collective.

Cette solidarité de tous les instants, on l'a vu sur le terrain avec les bleus, mais on l'a aussi ressenti en dehors.

L'humilité dont ils ont preuve dans cette compétition est en tout point remarquable.

Le sport apporte aussi beaucoup de confiance en soi, on apprend à se respecter, à vivre en collectivité, à observer des règles.

Malgré ses imperfections, le football, et le sport en général, est encore ce qui se fait de mieux pour que notre jeunesse apprenne certaines valeurs qui lui serviront tout au long de son existence.

Le nier, ou refuser de le voir est une grave erreur.Si encore on pouvait retrouver cela dans la politique ou à l'école on pourrait comprendre.

Mais nous savons tous qu'en politique on apprend avant tout à se détester, y compris dans son propre camp. C'est un monde ou ce qui prime est la corruption, le mensonge, l'hypocrisie, ou encore la lâcheté.

Quant à l'éducation, elle a aussi perdu de sa superbe. La faute à une hiérarchie de plus en plus incompétente et à des parents trop présents dans l'école. Et comme les profs n'ont plus le droit d'exercer le moindre minimum d'autorité face à des élèves qui en méritent de plus en plus, on comprend mieux pourquoi notre système éducatif est si malade.

Alors, face à cette société en si piteux état n'est-il pas louable de mettre en valeur des footballeurs qui ont eu la bonne idée de gagner ?

N'est-il pas aussi remarquable de les voir mettre en exergue des valeurs qui pourront servir d'exemple pour une jeunesse qui a de plus en plus de mal à les assimiler.

Se priver de cette chance serait une faute grave. Alors, que ce soit les politiques, mais sans vouloir le récupérer, mais aussi le monde culturel, les intellectuels, mais aussi le monde enseignant, tous devraient agir de concert pour que les valeurs de cette "parenthèse enchantée" ne durent pas qu'un seul été, mais qu'elles servent de base pour que notre jeunesse puisse retrouver le gout du vivre ensemble et qu'elle puisse être heureuse et joyeuse tout au long de l'année et les nombreuses autres qui vont les accompagner.