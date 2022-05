Après la présidentielle française de 2022 : Le Pape doit vomir les tièdes Gaulois !

La question que l’on peut se poser légitimement après ces élections présidentielles de 2022 en France est de savoir si la politique de l’eau tiède des Chrétiens catholiques est compatible avec le salut du Monde ?

En fait, je réalise que l’on ne peux pas être dans ce monde un Croyant (Chrétien !) sans avoir avec soi la non-violence intégrale. En effet, si l’on suit les enseignements de Jésus-Christ, on ne peut qu’être un pacifiste en ce monde en sachant que l’on n’est que de passage ici bas car notre Royaume n’est pas de ce monde. Un Royaume bien plus lumineux nous attend après notre départ terrestre. Mais il est vrai qu’il est vraiment digne de Foi celui qui tout en témoignant du message Chrétien de paix et d’amour, doit passer toutes les épreuves gracieusement offertes par nos contemporains -qui ne connaissent pas cet enseignement qui est pourtant un vrai trésor-. Le Croyant Chrétien devant alors accepter de supporter toutes les attaques dont il est l’objet, sa vie durant… Et même celui de finir pour une partie d’entres-eux, leurs vies en martyrs comme les nombreux martyrs qui ont témoigné de la Vie Eternelle et de la Résurrection depuis plus de 2 000 ans… C’est un vrai challenge en effet.



« La non-violence absolue est la seule possibilité pour la religion dans notre monde moderne » titrait un article dans un quotidien de l’entretien en 2015 avec l’égyptologue allemand Jan Assmann !



C’est en effet de cela dont il est question.

(…) « Le christianisme actuel s’affirme comme une religion pacifique. Un monothéisme désarmé est-il pensable ?

La non-violence absolue m’apparaît comme la seule possibilité pour la religion – quelle qu’elle soit – de conserver un pouvoir dans notre monde moderne, globalisé. Pouvoir et non-violence ne sont pas contradictoires, Gandhi l’a montré et, à en croire beaucoup de passages du Nouveau Testament, telle pourrait aussi avoir été la cause défendue par Jésus de Nazareth. Quoi qu’il en soit, la dépolitisation par le christianisme du messianisme juif et le transfert du royaume de Dieu hors de ce monde, où il aurait fait concurrence à l’Empire romain et signifié son renversement, vers un au-delà purement spirituel, est une étape décisive de la pacification du monde. » (…)

Ajoutons, malgré la compréhension première de deux citations troublantes de Jésus-Christ, il convient de les comprendre dans le sens métaphorique comme le note avec justesse Régis Burnet dans un article d’un quotidien en 2022 :

« Celui qui a une bourse, qu’il la prenne ; de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende son manteau pour en acheter une » (Luc 22,36) et « N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive » (Mt 10, 34).

Un discours et des actions pacifiques :

Malgré son caractère séduisant, cette théorie ne repose que sur quelques éléments, contredits par tout le reste du texte évangélique. En effet, ces deux déclarations se comprennent à l’évidence de manière métaphorique : Elles disent la difficulté du combat de la foi. Leur apparente brutalité est largement démentie par le récit de l’arrestation de Jésus : alors que Pierre tire son épée pour défendre son maître, celui-ci la lui fait rengainer pour indiquer clairement le refus de toute violence (Jean 17, 10- 11).

Le discours de Jésus est par ailleurs clair : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre. A qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. » (Lc 6, 27-29 ; cf. Mt 5, 38-48).



En un mot, le Croyant doit apprendre à pardonner à ses ennemis et partager ses richesses et tout cela avec amour et respect du prochain ! Vaste programme !

C’est pourquoi l’on est assez étonné de constater la multitude de beaufs qui se disent chrétiens catholiques, surtout en France et qui faisant du nationalisme, n’hésitent pas à se réclamer de pensées nauséabondes d’extrême droite comme le constatait un quotidien à propos des élections présidentielles récentes. (Sondage du 11 avril 2022 et celui du 26 avril 2022)

Nous sommes donc là « Aux antipodes du message du Christ » (lire ici !)

Bref ! Cette attitude d’eau tiédasse et fétide de ces pseudos croyants dénature les messages de paix de Jésus-Christ !

De plus, et quoiqu’il en soit, une chose est claire en matière de politique : On ne peut pas se dire Chrétien et cautionner l’armement nucléaire comme le rappelait le Pape François en 2019.

Etre Chrétien, c’est un choix !

Encore faut-il avoir le courage d’assumer ce choix…

Et le moins que l’on puisse reconnaître, c’est que les responsables religieux de cette religion catholique de France n’en sont pas encore là et n’assument pas le message de Jésus-Christ.



Car Seul un vote nul, blanc ou une abstention était l’alternative crédible pour un Croyant pour le second tour de ce cirque de l’élection présidentielle 2022 dans ce pays des Droits de l’Homme ! Et cela aurait d’ailleurs du être comme cela depuis 1958 (date de la première bombe atomique française !)…



Le reste n’est qu’imposture de faux croyants au ras du sol, d’une tiédeur morale fétide que même Jésus-christ vomissait en son temps pour cette irresponsabilité, alors que l’Eternel voudrait que l’on soit lumineux et respectueux de toute vie ici bas.



A ne pas avoir la foi et ne pas avoir le courage de résister aux tentations de ce monde, les responsables Français de l’église catholique ont donc contribué et continué de creuser la tombe de cette religion qui n’a plus qu’une tiède odeur de croyance fétichiste pour les attraits terrestres qui ressemble vraiment à de la bondieuserie à deux balles et quatre sous…



Hélas ! Trois fois hélas dirait Saint Pierre en entendant le chant chrétien du coq gaulois…

Pour sûr, il y aura de la repentance dans les temps proches à venir comme le prophétisait Marthe Robin et d’autres comme Symphorose Chopin.

Remarque : Il n’y a aucune obligation à être un/e Chrétien/ne, c’est un choix de vie, mais encore faut-il viser la Sainteté pour cette incarnation et ne pas se contenter de l’échelon du purgatoire, car là vous pouvez en être pour des siècles à vous lamenter de n’avoir pas visé les sommets de la luminosité rayonnante… Pour l’enfer, pas de soucis, vous y êtes déjà sur cette planète. Essayez donc d’avoir le courage de progresser, car cela aidera les autres à vivre moins lamentablement dans toute cette misère ambiante sans avenir…

Bref ! Pour en finir, et avec mon humour insolent habituel, Chrétiens de France, je vous dis : « Un peu de courage que diable ! »

Bien à vous, votre iconoclaste de service,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 30 mai 2022.