Après le Berry, l’Allier chinois

Je ne suis pas de celles qui supportent que l’on crève de faim derrière sa porte fermée ; je n’imagine pas que l’on puisse laisser les gens mourir, pendant que l’on se goberge, au dehors de ses frontières.

D’un autre côté, voilà longtemps que je suis sensible à nos problèmes d’agriculture et aussi, particulièrement au problème du foncier en France.

Il faut dire, pour expliciter le lieu où je me situe, que la devise qui m’est le plus cher, presque unique, les autres débordant d’hypocrisie ou d’ambiguïté, est : la terre appartient à celui qui la travaille . C’est pourquoi je pense que la transmission par héritage de celles-ci, à ceux qui n’en ont rien à foutre sauf à être bien contents de leur valeur, devenue inabordable, est une hérésie.

La terre, quand elle est travaillée avec amour, c’est-à-dire avec la connaissance, le respect, la volonté toute ancestrale de la faire fructifier, non seulement pour aujourd’hui mais bien plus pour demain, trouve toujours repreneur. Si ce ne sont pas les enfants biologiques qui la reprennent, ce sont ceux qui y ont travaillé ; tout simplement parce que le paysan qui a passé sa vie, ou une partie de celle-ci, à l’apprendre, lui faire donner le meilleur, dans la durée, -à moins d’un accident prématuré-, désire plus que tout que sa tâche porte ses fruits et perdure.

Tandis que les exploitants qui ne lèvent pas le cul de leur tracteur et arrachent ce qu’ils ont planté deux ans plus tôt parce que les subventions tombent pour le faire, sèment ce qu’on leur dit de semer peu importe la récolte, n’engendrent guère de fils ou de filles qui ont envie de s’y coller.

Quand on est obligé de sortir casqué et masqué pour traiter, que déjà l’une ou l’autre sont morts de cancer, en général, les rejetons préfèrent trouver leurs gains ailleurs.

Alors me direz-vous, qu’avez-vous à faire que les Chinois achètent nos terres ?

Plusieurs choses.

D’abord, que les Chinois ne viendront pas travailler nos terres avec amour, peut-être même trouveront-ils sur place des ouvriers pour le faire, sans optique de durée, de dépassement de soi.

Ensuite, parce que, si ce n’est pas la colère, ce sont les larmes qui me viennent, que si peu de gens dans notre monde aient envie de cette vie, l’améliorer, y trouver épanouissement. Et que ce si peu qui en aurait envie, n’en ait pas les moyens.

La terre agricole est inabordable. Et je ne parle pas, évidemment, de celle qui est devenue constructible et de tous ces cons d’exploitants qui s’engraissent en vendant leurs prés, leurs vignes, pour faire des lotissements ou des zones industrielles ou commerciales. Quand on est capable de faire ça c’est qu’on est dépourvu de toutes qualités humaines.

Ici, dans l’Allier, ce sont neuf cents hectares qui ont été vendus dix millions d’euros ; comme dans le Berry récemment, il s’est agi se tourner autour du pot des lois, car ce ne sont pas des terres qu’ils achètent, mais de parts sociales !!

Des parts sociales, derrière, aucun humain ? À ce tarif, vous me direz, tout le monde céderait et personne d’autres que les Chinois ne pourraient acheter.

J’y pense tous les jours, je ne peux pas mettre un pied hors de chez moi sans longer les terres du milliardaire local qui fait sa fortune en Afrique et ne paye, en France, que des impôts sur sa propriété, ou bien plus loin, la connasse d’Anglaise, qui recevait dans son château Mickaël Jackson ou aujourd’hui Renaud Camus – vous savez, celui qui nous parle de sa terreur du grand remplacement, mais ne le voit sans doute pas quand il vient renifler les roses du parterre de son amie et se balade, peut-être, le long des sentiers de ses centaines et centaines d’hectares- et qui loue la partie la plus fertile mais ferme à quiconque le moindre passage de ses bois ou landes.

La terre appartient à celui qui la travaille… bon sang, combien de sang a coulé pour cette cause, et pourquoi, pourquoi est-elle en notre pays si désuète, oubliée, négligée ?

Alors les Chinois, qui comptent bien s’enrichir encore davantage et nourrir leur milliard d’individus aussi bien que l’Américain moyen, se rendent compte, savent, que ce ne sont pas leurs surfaces agricoles qui y parviendront.

Ils vont là où c’est agricole, bien sûr, mais là où le flanc est offert, mou, et où l’argent est un appât infaillible.

L’Afrique, et nous.

Je me demande pourquoi les politiques, y compris ceux de la FI, sont si discrets sur le sujet.

Donc j’y pense tous les jours, ma colère agrémentée de toutes les pollutions inhérentes à la politique agricole commune (! !), mais le motif de cet article vient de ma lecture aujourd’hui d’un autre de Charles Sannat. Que je vous donne en lien.

Je ne vais pas m’étendre, j’en ai beaucoup parlé, j’ai beaucoup écrit, et mon impuissance et ma colère restent telles quelles.

C’est vrai que je m’attarde parfois à l’écriture inclusive, aux frasques des machos et toutes sortes de problèmes très périphériques, mais le fait est que la terre, la nourriture, c’est-à-dire l’agriculture, l’élevage et toutes leurs abominations, restent pour moi, et j’espérerais pas seulement, le sujet premier, ma préoccupation première. Même si la santé, les vaccins y sont côtes à côtes à l’occasion de l’actualité !

Voilà, je vous souhaite bonne lecture de cet article qui est assez court et percutant.

https://insolentiae.com/a-vos-plumes-la-connerie-insondable-de-nos-elites-qui-ne-voient-pas-la-famine-arriver-explications-ledito-de-charles-sannat/