Après le chaos

« La classe moyenne risque de disparaître corps et biens. »

Alors, ils disparaîtraient avec et ils le savent.

On ne tue pas la poule aux œufs d’or, ni la vache à lait (c’est pareil).

Les constats listés et développés dans l’article sont réels, justes et pertinents, mais il reste dans l’establishment occidental « mondialisé » (et dans cette « classe moyenne » évoquée par l’auteur sans lui donner des contours bien précis), des partisans des théories de Keynes, des grands travaux et de la planche à billets. Ces partisans sont les ennemis de Trump. Ils ont essayé la destitution (impeachment) et ont échoué dans leur stratégie. Nous sommes maintenant dans le plan « B » : discréditer Trump dans sa gestion d’une « catastrophe » sanitaire réelle mais dramatisée. L’UE, la colonie la plus riche de l’empire, est un des atouts de cette stratégie, et la commission européenne comme la BCE viennent de changer de cap pour mettre sous le tapis le dogme de la non-inflation après que la FED ait injecté des quantités massives de liquidités dans les banques américaines.

On y verra plus clair après les élections américaines, mais on n’aura pas avancé d’un pouce. Un peu plus de « greenwashing » sera d’autant plus facile à vendre aux gogos qu’ils auront eu la trouille de leur vie avec le confinement et le traumatisme de l’arrêt brutal de l’accès à leur « soma » : les « produits du marché » autres que ceux de « première nécessité »..