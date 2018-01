Après le point Godwin, la nécessité du point Edwy !

Il est largement connu que le P oint Godwin est employé pour discréditer un argument qui se sert d’une référence à Hitler et aux nazis. L’exemple le plus courant consiste à comparer le thème de la discussion avec une opinion nazie ou à traiter son interlocuteur de nazi »

Par analogie, il nous paraît indispensable de promouvoir l’idée d’un Point Edwy (prénom du célèbre M.Plenel ) pour discréditer tout argumentation polémique appuyée sur une assimilation indûment globalisante d’une population à sa religion dominante – plus précisément à notre époque, les musulmans - au lieu des compatriotes de confession et/ou de culture musulmane, au lieu encore des autres éléments de l’identité.

M. Edwy Plenel est, il est vrai, le représentant le plus emblématique d’une telle argumentation, trop souvent est utilisée à « Gauche »

Ce type d’argument est la « loi » d’un groupe politico-médiatique, qui l’invoque d’une façon banale et souvent accusatrice, et d’une manière consistante par M.Edwy Plenel.

Le Point Edwy rendrait donc bien compte d’une tendance abusive et stéréotypée de certains journalistes et politiques se targuant d’être de Gauche, à identifier d’une manière globale une population par sa religion dominante. Cet abus conduit à gommer les autres références de l’identité (la situation géographique, la culture (laquelle est bien sûr « colorée » par la religion mais qui ne se confond pas avec la religion), le statut etc. Autrement dit, l e point Edwy est atteint quand est promu, souvent d’une manière très polémique « l’opium du peuple » (expression renvoyant au célèbre texte de Marx dont le sens peut même être falsifié par un défenseur in fine de la religion, recommandé par … M.Edwy Plenel !). Mme Clémentine Autain nous a « offert », le 12 janvier 2016, un exemple navrant de Point Edwy.

Un exemple de Point Edwy, le célèbre tweet de Clémentine Autain en réaction aux agressions de femmes à Cologne le 31 décembre 2015

Le 12 janvier Clémentine A. publie ce tweet , en réaction aux informations disponibles à cette date sur les événements de Cologne du 31 décembre 2015, portant surtout sur les agressions sexuelles.

Entre avril et sept 45

environ 2 millions d'Allemandes ont été violées par

des soldats.la faute à l'islam ? 12/01/2016 22:49

Les très nombreuses victimes d'agression sexuelle (le procureur de Cologne confirmera le 17 février, le nombre de 470 plaintes pour ce type de crimes ), et les médias qui s’en font l’écho, décrivent les agresseurs comme nord-africains ou arabes et ne font aucune référence à leur religion et/ou à la culture d’origine.

Et c’est alors que Clémentine A. atteint avec son tweet le Point Edwy d’une manière exemplaire, avec d’ailleurs une empathie des plus discrète à l’égard de ces femmes qui ont vécu ces agressions de leur corps .

Par la suite, l es médias discut eront les nationalités des suspects qui ont pu être arrêtés (un nombre certainement important d’autres agresseurs n’ont pas pu être identifiés. ). I ls se pose ront aussi la question en termes de statut : sont-ils des demandeurs d’asile, des immigrés installés en Allemagne, des réfugiés ?

I l n’y a donc que Clémentine A., hors certainement l’extrême droite, qui assigne toutes ces personnes à la religion, et de quelle façon ! Donc, au-moins Point Edwy caractérisé ! Et aussi, outre l’aveuglement dogmatique, l’existence probable, et à peine conscient, d’un certain clientélisme électoral.

Que serait-il passé alors si des gens d’extrême droite très catholiques eussent été les agresseurs ?

La fiction d’un essentialisation des catholiques. généalogie imaginaire du Point Edwy

Le 3 juillet 1996, à l’occasion de la venue du pape Jean-Paul II à Paris, Charlie Hebdo publie un numéro (211) dans lequel Philippe Val souhaite la « Bienvenue au « pape de merde », et Xavier Pasquini lance la rubrique de « L’Antipape ».

Et la Une montre une caricature du pape sur fond noir, avec cette légende : « La ville lumière accueille l’obscurantisme » !

Plus avant, à peine deux ans après sa création (en 1994), Charlie Hebdo cumule déjà dix procès dont deux avec l’organisation de catholiques d’extrême droite Agrif, qui en intentera dix ! Et vers cette époque encore, la Une avec Jean-Paul II dit « Quand on vous enfle par un trou, tendez l’autre »

Les fervents catholiques sont très choqués, et certains rêvent de son interdiction.

Imaginons alors qu’un couple de militants d’extrême droite tabassent gravement un dessinateur de Charlie, et qu’une sorte de journaliste, se proclamant de la vraie Gauche, déclare que cet hebdomadaire « fait la guerre aux catholiques ». Face à une telle situation, la presse ne manquerait pas de souligner l’aveuglement du journaliste autoproclamé habitant de la vraie Gauche, et de préciser que l ’hebdomadaire ne s’en prend qu’ à la religion catholique, à son organisation, à ses tentatives d’emprise sur les choix de société, et non aux croyants et au x très nombreux français de culture catholique . Et puis même, pour les catholiques dans leur ensemble, qu’il abandonne lâchement ceux qui voudraient échapper aux pressions de leurs entourages traditionnels comme, par exemple, les athées, les divorcés, voire ceux enclins à se convertir à une autre religion. On pourrait même imaginer que les médias intiment au journaliste dogmatique le courage de dire clairement cette vérité. Mais bien sûr, pour la religion catholique une telle attaque des catholiques n’aurait jamais fait l’objet d’une déclaration si toxique de cette sorte de journaliste.

Les utilisateurs du Point Edwy sont-ils perfectibles ?

Imaginons que, instruits par cette fiction, et légitimement consternés par le célèbre tweet de Clémentine Autain, les utilisateurs du Point Edwy prennent le temps de réfléchir, et qu’ils invoquent, en lieu et place des musulmans en général, puisque c’est ce qui les occupen t, la défense des individus ou des groupes de culture ou de confession musulmane.

Le voudront-ils vraiment ? Je crains que les adeptes du point Edwy n’aient trop intérêt à refuser que l’on applique les mêmes principes pour tout le monde. Cela les aide à vivre : on se garde ses « victimes » au chaud, on traite les contradicteurs de réacs, de fachos, et on s’endort content, heureux d’être du côté de ceux qui affabulent être le Bien !

Et c’est pourquoi dénoncer d’une manière consistante cet automatisme de la pensée me semble éminent nécessaire.