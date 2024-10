Après le scandale des EHPAD, voici celui des crèches privées...

@pemile

Je te sens aigri, P1000.

Pourquoi ?

Parce que je ne suis pas vacciné et que j’ai survécu ? Ca te rend jaloux ?

Parce que je ne crois plus en la médecine ? Cest MON affaire.

Parce que je le dis publiquement, et que (peut-être) ca ruine ce que tu as raconté ? Ben, c’est ca la réalité. Je ne conteste pas ce que les autres ont dit sur le Covid (surtout toi) mais je donne ma propre expérience, un « témoignage » comme ils disent.

Tu vois, P1000, je pense que tu es un imbécile. Parce que ca te fait chier que dans un cas précis je peux témoigner contre ton avis, et que personne ne pourra me forcer à me ranger à ton avis. Tu n’acceptes pas que certaines choses soient plus compliquées que TES explications, ca veut dire que tu n’as aucune ouverture d’esprit. D’où mon qualificatif d’imbécile.